Cajebel refuerza su apuesta logística con un nuevo servicio exprés de distribución paletizada gracias a su alianza con Pall-Ex Iberia

Sergi Tomàs,director gerente de Pall-Ex Iberia junto a Jesús Torrelles, CEO de Cajebel, instantes antes de firmar el acuerdo.

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La compañía de transporte y logística Cajebel S.L., con sede en Rosselló y más de tres décadas de trayectoria, ha firmado un acuerdo estratégico con Pall-Ex Iberia, una de las redes líderes en distribución exprés de mercancía paletizada en Europa. Esta alianza permitirá a Cajebel ofrecer un nuevo servicio especializado en distribución ágil, eficiente y trazable de palets, con cobertura tanto nacional como internacional.

El acuerdo posiciona a Cajebel como socio de Pall-Ex en la provincia de Lleida, ampliando su cartera de servicios más allá del transporte de cargas completas y la logística personalizada que ya venía ofreciendo.

Con esta incorporación, los clientes podrán beneficiarse de recogidas y entregas garantizadas en 24 horas dentro del ámbito peninsular, y entre 48 y 72 horas en servicios estándar, en función del destino. Además, el nuevo servicio contempla diferentes formatos de palets para adaptarse a las necesidades de cada envío, desde pequeños volúmenes hasta cargas más grandes. Todo ello, acompañado de trazabilidad completa en tiempo real, garantizando control y fiabilidad a lo largo de todo el proceso logístico.

“Un paso que muchos clientes esperaban”

El CEO de Cajebel, Jesús Torrelles, ha valorado muy positivamente esta nueva etapa:

“En Cajebel siempre hemos crecido de forma orgánica, junto a nuestros clientes y escuchando de cerca lo que necesitan. Desde hace tiempo, muchos nos pedían una solución para envíos de mercancía paletizada más ágil, con plazos más cortos y mayor flexibilidad. Esta alianza con Pall-Ex es un paso más que llevábamos tiempo preparando. Nos permite completar nuestra oferta y avanzar hacia nuestro objetivo: ofrecer un servicio integral, eficiente y cercano a las empresas que confían en nosotros”.

Desde Pall-Ex Iberia, su director gerente, Sergi Tomàs, también ha subrayado la importancia estratégica del acuerdo:

“Existía un vacío en la provincia y buscábamos un colaborador que pudiera ofrecer plena confianza y solvencia a nuestros clientes. Cajebel ha demostrado tener una trayectoria impecable, un equipo humano altamente profesional y un compromiso claro con el territorio. Es el socio que estábamos buscando”.

Una empresa con raíces firmes

Fundada en 1992, Cajebel es una empresa familiar que ha consolidado su crecimiento apostando por la proximidad al cliente, el arraigo al territorio y la sostenibilidad. Actualmente da empleo a más de 100 personas y opera una flota moderna y respetuosa con el medio ambiente. Su estrategia incluye el uso de biocombustibles, la optimización de rutas mediante inteligencia artificial y la digitalización de todos sus procesos logísticos.

La alianza con Pall-Ex Iberia, que opera con una red de más de 60 delegaciones interconectadas, fortalece la capacidad de Cajebel para ofrecer soluciones logísticas más competitivas, tanto a nivel nacional como europeo.

Con esta nueva etapa, Cajebel reafirma su compromiso con un crecimiento responsable, sostenible y basado en alianzas estratégicas, consolidando su posición como referente logístico en la provincia de Lleida.