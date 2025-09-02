El segundo volumen de 'La historia de Artur Seguí' se presenta con sorteo exclusivo: un fin de semana en "la habitación del crimen"

Publicado por patrocinat Creado: Actualizado:

La escritora Marta C. Auñon lanza el segundo volumen de su saga de novela negra con la publicación de Operación Reto. La historia de Artur Seguí Volumen II". Para celebrar esta novedad editorial, la autora ha organizado un sorteo especial que ofrece como premio un fin de semana en el Hotel Màgic Andorra, con la peculiar condición que los ganadores tendrán que pernoctar al renombre "habitación del crimen".

El sorteo

El sorteo, que se inicia el 6 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre de 2025, anunciará su ganador el día siguiente. Los lectores y seguidores de la saga tienen la oportunidad de participar durante estas tres semanas, coincidiendo con la promoción del nuevo libro que continúa las aventuras del personaje Artur Seguí, protagonista de esta serie de novela negra que ha despertado el interés de los aficionados al género.

La portada del libro.

Auñon, que nació en Barcelona en 1972, estará presente en la Feria del Libro de Organyà los días 6 y 7 de septiembre de 2025, donde presentará su obra y firmará ejemplares. La trayectoria vital de la autora, que ha residido en varias ciudades como Barcelona, Madrid, Somerset (en los Estados Unidos) y La Rochelle (Francia), antes de establecerse definitivamente en Escaldes-Engordany (Principado de Andorra), ha enriquecido notablemente su perspectiva literaria.