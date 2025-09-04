El Talarn Music Experience ya lo tiene todo preparado para el fin de semana más rockero con Ramoncín, El Drogas y Los Zigarros

Publicado por patrocinat Creado: Actualizado:

El Talarn Music Experience 2025 da la cuenta atrás para una de las citas musicales más esperadas del final de verano en el Pallars Jussà. Los días 12 y 13 de septiembre, el festival vivirá un fin de semana dedicado íntegramente al rock, con actuaciones de figuras de primer nivel como Ramoncín, El Drogas, Los Zigarros y La Perra Blanco, una de las voces emergentes más potentes del panorama musical estatal.

Durante estas dos noches, el escenario de Lo Quiosc se convertirá en epicentro de energía y autenticidad musical. El viernes 12 de septiembre abrirán la velada Los Zigarros con su único concierto en las comarcas de Lleida esta temporada, seguidos por la actuación del mítico Ramoncín. La fiesta continuará hasta la madrugada con la sesión Rock Nights, que ofrecerá una selección de los mejores ritmos del género. El sábado 13, los protagonistas serán El Drogas, histórico líder de Barricada, y La Perra Blanco, con su puesta en escena vibrante y contundente, cerrando con la sesión de We Are Not DJ's.

Más que música: nace el Espacio TME

Este año, el festival da un paso adelante con la creación del Espacio TME, un punto de encuentro cultural y gastronómico que amplía la experiencia más allá de la música. El 11 de septiembre (Diada), el espacio se inaugurará con actividades gratuitas de humor y circo, abiertas a todo el mundo hasta llenar aforo. Los días 12 y 13 de septiembre, el Espacio TME se convertirá en un complemento imprescindible del festival, con artes visuales, circo, danza, teatro, exposiciones y producto local, reforzando así el compromiso del TME con la cultura kilómetro cero, la sostenibilidad y el desarrollo local.

Éxito en la edición de verano y consolidación del formato de doble cita

El Talarn Music Experience llega a esta edición después de un julio memorable, con entradas agotadas en varias noches y conciertos irrepetibles de Sopa de Cabra, Sidonie, La Ludwig Band, Rita Payés y Pol Batlle, entre otros. Una trayectoria ascendiente que confirma el TME como festival de doble cita anual, con programaciones diferenciadas pero con un mismo objetivo: ofrecer experiencias únicas en un entorno natural y cultural incomparable.

“Lo que pasa en Lo Quiosc va más allá de la música: es emoción, comunidad y territorio,” afirma al director del festival, Ramon Mitjana. “Con este nuevo fin de semana queremos celebrar el rock con toda su intensidad y compartirlo con nuevos públicos, sin perder la esencia auténtica que nos define.”