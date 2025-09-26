Nou Hyundai Inster: el SUV urbà 100% elèctric amb fins a 518 km d’autonomia
Hyundai presenta l’Inster, un model innovador que combina disseny, tecnologia i sostenibilitat, amb càrrega ultraràpida i interior versàtil pensat per al dia a dia
Un concepte que combina disseny, tecnologia i versatilitat per als qui busquen experiències úniques i noves motivacions cada dia.
El Nou Hyundai Inster no és només un cotxe. És una declaració, és un estil de vida… una cultura que parla de qui ets i cap a on vas. Un recorregut que ens acompanya en cada nova tendència, i que s’integra en el nostre dia a dia amb un toc d’estil i essència coreana. Tot, gràcies a l’element clau i protagonista d’avui: el nou Hyundai Inster.
El nom Inster significa «íntim» i «innovador», i celebra les interaccions socials i la connectivitat fluides. S’alinea perfectament amb un estil de vida digital accelerat i reflecteix el seu caràcter innovador, expert en tecnologia i versàtil. El cotxe que no sols fa les coses que fan els cotxes, perquè fa les coses que et fan ser més la teva.
El nou Inster és el SUV urbà més versàtil de Hyundai 100% elèctric. Ens porta un disseny innovador, molt nostre. Els leds pixelats compartits amb la resta de la família elèctrica Hyundai, i brinda una picada d’ullet a les xarxes socials: els fars davanters circulars que s’assemblen als focus de les i els influencers.
Permet assolir fins a 518 quilòmetres d’autonomia en mode elèctric per a anar totalment tranquil i amb possibilitat que en només 12 minuts carreguis fins a 100 km d’autonomia, pel que les teves càrregues duraran el temps que trigues a prendre un cafè i consultar els teus missatges. A més, gaudeix de l’acceleració elèctrica Inster, que passa de 0 a 100 km/h en només 10,6 segons.
I el que és millor, el seu espai interior sorprèn oferint un generós espai per als passatgers, especialment en la segona fila, la qual cosa garanteix que cada viatge sigui còmode i agradable. Ras i curt, es tracta del cotxe que s’adapta a tu. Tots els seients són abatibles perquè puguis descansar o portar objectes grans amb tu. Els seients posteriors poden lliscar-se fins a 16 centímetres per a ampliar la capacitat del maleter de 238 a 351 litres. En definitiva, és d’aquests vehicles que semblen més grans per dins que per fora, ja que l’aprofitament de l’espai és magistral. Està dissenyat per a adaptar-se a qualsevol pla o projecte, sense límits.
I això no és tot: gràcies a la càrrega bidireccional del Hyundai Inster pot donar energia a qualsevol dispositiu que vulguem: el teu ordinador, el teu mòbil, la teva càmera de fotos…
L’Inster destaca per la seva avançada tecnologia. Amb dues pantalles de 10 polzades, proporciona una interfície intuïtiva que incorpora controls físics per a funcions fonamentals, com la climatització. Aquesta combinació de modernitat i funcionalitat garanteix que els conductors accedeixin fàcilment a les eines necessàries per a gaudir d’una experiència de conducció agradable. Així mateix, disposa d’un sistema que supervisa el conductor i emet alertes en cas de distracció, la qual cosa reforça la seguretat viària.
El disseny i els materials utilitzats a l’interior reflecteixen un esperit urbà i «divertit de conduir». Més enllà del seu atractiu estètic, els materials interiors d’Inster també reflecteixen el compromís de Hyundai amb la sostenibilitat. En aquest sentit, val a dir que els entapissats dels seients estan fets de PET 100% reciclat.