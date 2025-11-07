Obertes les inscripcions per al Congrés sobre IA i psicologia el 28 i 29 de novembre a Lleida
‘Reptes de la intel·ligència artificial: entre emocions i algoritmes’ és el títol de la jornada organitzada per la Delegació Territorial de Lleida del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)
Abordarà el paper de la IA en camps com la neuropsicologia, la psicoanàlisi, la mediació, l’educació, les emergències, l’esport o la psicologia clínica
La Delegació Territorial de Lleida del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) ha obert les inscripcions per al II Congrés Professional Intergrupal, que enguany porta per títol “Reptes de la intel·ligència artificial: entre emocions i algoritmes”. L’esdeveniment tindrà lloc els dies 28 i 29 de novembre a la sala de videoconferències de la Universitat de Lleida (UdL). Prèviament, el dia 27 tindrà lloc un cinefórum amb la pel·lícula “Singular” que aborda els límits de la intel·ligència artificial i les relacions humanes. La projecció tindrà lloc a l'Screenbox Lleida en preestrena nacional.
El congrés té l’objectiu de ser un espai de trobada i debat per als diferents grups de treball de la delegació, que compartiran visions i experiències sobre una temàtica d’actualitat: la intel·ligència artificial (IA) i el seu impacte en la pràctica psicològica. Les ponències i taules rodones abordaran el paper de la IA en camps com la neuropsicologia, la psicoanàlisi, la mediació, l’educació, les emergències, l’esport o la psicologia clínica.
El programa s’iniciarà divendres 28 de novembre a la tarda amb la ponència inaugural de Jordi Ascensi, enginyer en telecomunicacions i membre del Bureau del Comitè d’Intel·ligència Artificial del Consell d’Europa, i continuarà amb una primera taula rodona oberta al debat. La jornada es tancarà amb un refrigeri per als assistents.
L’endemà, dissabte 29 de novembre al matí, el congrés seguirà amb dues taules rodones i culminarà amb la ponència de clausura del doctor en filosofia Ramon Camats, que oferirà una reflexió sobre els límits ètics i humans de la intel·ligència artificial.
El II Congrés està organitzat pels grups de treball de la Delegació Territorial de Lleida: GT de Neuropsicologia Lleida-Pirineus, GT d’Intervenció psicològica en casos de mort no natural, GT Psicoanàlisi Angelina Fondevila, GT Mediació, GT Mindfulness, GT Interdisciplinari Sistèmic Familiar, GT de Pràctiques Lúdiques en Psicologia, GT Psicologia Afirmativa LGTB+, GT Psicologia Esportiva de Ponent i el Grup Sènior, amb el suport de la Junta Rectora de la Delegació.
La jornada està oberta als professionals de la psicologia i a altres àmbits com ara estudiants i públic en general.