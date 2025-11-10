Clos Pons lanza vinos exclusivos del Força Lleida

Publicado por patrocinado Creado: Actualizado:

Clos Pons y el Club Força Lleida han presentado una colaboración histórica que une por primera vez el mundo del vino y el deporte leridano. La iniciativa, que cuenta con la participación de Plusfresc, ha dado a conocer dos ediciones especiales de vinos monovarietales ecológicos con Denominación de Origen Costers del Segre, elaborados con uva de las fincas propias de la bodega en l'Albagés.

Características de los vinos y disponibilidad

El Força Lleida by Clos Pons Garnacha Blanca 2024 es un vino blanco ecológico monovarietal que destaca por su nariz floral y fresca, una entrada suave, buen volumen en la boca y un final equilibrado. Este vino versátil es ideal para acompañar arroces, pescado blanco, marisco o platos vegetales a la brasa.

Por su parte, el Força Lleida by Clos Pons Cariñena 2023 ofrece un perfil fresco y directo con notas de fruta roja viva, entrada suave y un final largo con retrosabor intenso. Este negro, que ha tenido un breve paso por bota para aportar estructura sin perder intensidad, casa especialmente bien con carnes blancas asadas, embutidos ligeros, quesos de pasta adobada y platos con base de setas.

@pons.oficial

Estos vinos exclusivos están disponibles a partir del lunes 10 de noviembre de 2025 en los establecimientos Plusfresc de la capital leridana, así como en la web de Clos Pons y a través del Club Força Lleida. Además, se podrán encontrar en los restaurantes y tiendas especializadas más destacadas de Lleida.

El acto de presentación, celebrado en la Sala Llotja PONS del Pavelló Barris Nord, ha mostrado las dos ediciones limitadas: un negro de Samsó/Carinyena 2023 y un blanco de Garnacha Blanca 2024. Se trata de una producción de 2.400 botellas numeradas de cada variedad, que simbolizan valores compartidos entre ambas entidades como el esfuerzo, la constancia y el orgullo leridano.

Eduard Pons, CEO de Clos Pons, ha destacado durante el acto que "esta colaboración nace de la admiración mutua entre dos entidades leridanas que comparten la misma manera de entender el trabajo y el territorio. Força Lleida es esfuerzo, pasión y arraigo; tres valores que también definen nuestra manera de hacer vino". Por su parte, Pep Castarlenas, vicepresidente del Força Lleida, ha subrayado que "es un orgullo poner el nombre del Força Lleida en un producto del territorio. Es una alianza que habla de proximidad, deporte y también de identidad colectiva".

Una alianza con visión de futuro

Con esta iniciativa, Clos Pons, una de las bodegas referentes de la DO Costers del Segre, y el Força Lleida inician un modelo de colaboración que conecta deporte, sostenibilidad y territorio, con voluntad de continuidad y de impulso compartido por Lleida, demostrando que los valores del deporte y la enología pueden convergir en proyectos que refuerzan la identidad y el patrimonio cultural de la región.