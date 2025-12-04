Publicado por patrocinado Creado: Actualizado:

Vithas acaba de nombrar a Jorge Rodríguez González nuevo gerente de Vithas Lleida. Con una dilatada trayectoria profesional, el nuevo responsable del centro detalla los retos que se plantea tras su nombramiento y analiza el proyecto de Vithas en Cataluña.

Acaba de ser nombrado gerente del Hospital Vithas Lleida, ¿qué retos se plantea a corto y medio plazo?

Asumo esta nueva etapa con ilusión y responsabilidad, en un proyecto que conozco bien y que llevo liderando desde el ámbito asistencial desde hace tres años. Afrontamos un momento ilusionante, con la remodelación integral de las áreas de Urgencias, Diagnóstico por la Imagen y la entrada principal del hospital: una transformación que marcará un antes y un después en la forma de atender y acoger a nuestros pacientes. Seguimos apostando por una sanidad de la máxima calidad, que nos mantiene en la cima de la excelencia asistencial, como reconoce el reciente premio recibido en los Best Spanish Hospitals Awards (BSH), unos galardones en los que han participado 149 hospitales públicos y privados de 15 comunidades autónomas.

¿Qué inversión va a suponer esas remodelaciones?

Suponen una apuesta firme por el futuro del hospital y por la ciudad de Lleida. Es una transformación real que mejorará la experiencia del paciente y el bienestar de quienes trabajan aquí. Porque un hospital no solo se moderniza con tecnología, sino también con espacios que transmiten confianza y humanidad. En total, hablamos de una inversión que supera los 500.000 euros, que se suma a la reciente renovación de las habitaciones y refuerza el compromiso de Vithas con la excelencia asistencial en Lleida.

¿Con esta inversión hablaríamos de un relanzamiento de Vithas Lleida?

No hablaría de un relanzamiento porque Vithas Lleida siempre está de plena actividad y es un referente sanitario en la provincia. Es una evolución natural, fruto del crecimiento y de la apuesta constante del grupo por esta ciudad. Estas inversiones refuerzan nuestra posición y nos preparan para el futuro, manteniendo el mismo propósito: ofrecer una atención excelente, humana y cercana.

Además del hospital, cuentan con un gran centro médico en la ciudad. Contamos con el mejor centro médico de la ciudad.

Es un espacio pensado por y para el paciente, donde organizamos toda la actividad poniendo su comodidad, accesibilidad y experiencia en el centro. Atendemos una amplia cartera de especialidades con consultas resolutivas y pruebas diagnósticas que permiten dar respuesta rápida a la mayoría de las necesidades, sin tener que desplazarse al hospital.

A corto y medio plazo continuaremos incorporando profesionales de primer nivel en especialidades como traumatología, cardiología, ginecología o urología. También estamos trabajando en nuevas unidades asistenciales que ofrecerán un enfoque más integral al paciente, y en la incorporación en 2026 de equipamiento diagnóstico avanzado.

Nuestro objetivo es claro: seguir creciendo, acercar aún más la sanidad a la ciudad y ofrecer una atención cómoda, resolutiva y humana, como entendemos que tiene que ser la medicina de hoy.

Ha sido ascendido a la gerencia del hospital tras desempeñar diferentes roles en Vithas Lleida. ¿Qué papel juegan los profesionales en su proyecto para el hospital?

Los profesionales del hospital -junto a los pacientes- son el centro de todo. He crecido aquí, he trabajado codo con codo con ellos durante años y conozco de primera mano el esfuerzo, la calidad humana y la vocación que hay detrás de cada servicio. Liderar un hospital es, ante todo, liderar personas, y eso exige escuchar, comprender y construir desde dentro.

Su opinión —tanto de quienes están en la asistencia directa como de los equipos no sanitarios— tiene un peso real en la toma de decisiones. Creo en un liderazgo cercano e inclusivo, donde las puertas están abiertas y donde todos pueden aportar, porque el hospital funciona gracias a cada uno de ellos: médicos altamente cualificados, enfermeras con una capacidad resolutiva extraordinaria, auxiliares, técnicos, personal de admisiones, mantenimiento, limpieza… todos forman parte del motor que hace posible la atención que damos.

Mi proyecto no se entiende sin ellos. Son la pieza clave para que el hospital siga creciendo y para que podamos ofrecer la atención humana, segura y excelente que nos identifica.

Vithas Lleida ha sido hasta ahora el único hospital de la compañía en Cataluña. Ahora se abre el Hospital Vithas Barcelona en Esplugues. ¿Cuál será la estrategia de Vithas a partir de ahora en Cataluña?

La estrategia refuerza al Hospital Vithas Lleida y abre un futuro ilusionante. Con la apertura de Vithas Barcelona construimos una red sanitaria fuerte, cohesionada y orientada al futuro que nos permite trabajar de forma integrada, de manera que los pacientes de Lleida se beneficien de profesionales que también ejercen en Barcelona, ampliando la oferta asistencial sin necesidad de desplazarse. Además, disponen de una historia clínica única que facilita la continuidad asistencial, mayor capacidad para atender casos de mayor complejidad manteniendo la atención de proximidad, y una oportunidad real para que los profesionales de Lleida que lo deseen puedan compatibilizar su actividad en ambos centros.

También desplegamos el modelo de Institutos Vithas, que ya funciona con éxito en otras regiones del grupo y que nos permitirá trabajar con estándares, protocolos y líneas de especialización comunes. En definitiva, no hablamos de dos hospitales aislados, sino de un proyecto compartido que refuerza a Lleida, amplía sus posibilidades y nos permite ofrecer una medicina moderna, coordinada y de máximo nivel.

¿Tiene previsto Vithas nuevas inversiones en Lleida o Barcelona?

Vithas es una compañía que crece y avanza gracias al compromiso y la visión de futuro de nuestro accionista, Goodgrower, propiedad de la familia Gallardo: un proyecto netamente catalán de origen, aunque ya estemos en 14 provincias.

Su apuesta decidida por la sanidad de calidad acreditada es lo que ha hecho posible que hoy hablemos del mayor hospital del grupo en España, Vithas Barcelona, y del refuerzo constante de Vithas Lleida porque el compromiso con la ciudad es firme, creciente y sostenido en el tiempo. Su liderazgo, estable y de largo plazo, nos permite mirar al futuro con ambición y responsabilidad. Y, por supuesto, Vithas siempre está atenta a nuevas oportunidades de crecimiento en Cataluña, un territorio estratégico para la compañía.