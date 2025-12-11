El sérum de Sibari Republic que vende una unidad al minuto llega en un pack navideño por solo 60€

Publicado por patrocinado Creado: Actualizado:

Las luces de Navidad y el turrón han llegado, y con ello, uno de los momentos más ajetreados del año: la difícil tarea de buscar regalo para nuestros seres queridos sin morir en el intento y sin dejar la cartera de por medio. Este año Sibari Republic, la famosa marca de alta cosmética vasca que ha visitado en varias ocasiones Lleida, donde ha cosechado numerosos éxitos, nos lo quiere poner fácil y ha lanzado un cofre navideño con sus dos productos más famosos en tamaño de viaje por solo 60 euros, solo en su web y por tiempo limitado.

Dentro de este pack llamado Holiday Essentials podremos encontrar sus dos productos más vendidos, el Serum Origin, el sérum que ha generado colas de hasta dos horas y vendido una unidad al minuto. Ahora, lanzan una nueva fórmula renovada, más concentrada y que atenúa las arrugas en tan solo 24 horas. El pack incluye su mejor pareja, la Calming Cream una crema antiarrugas e hidratante 24 horas que potencia el efecto del sérum y nos protege la piel frente a las agresiones extremas y a este frio que ya azota nuestra ciudad. Todo esto por tan solo 60 euros, y es que es una oportunidad única para conseguir esta oferta por tiempo limitado en la web de la firma. La responsable de la marca, Itziar Beitia, nos cuenta emocionada “La acogida de este nuevo pack ha sido increíble, ya cuando lo lanzamos en preventa se vendieron muchos. Los clientes nos están transmitiendo que es un pack de un tamaño ideal para hacer un regalo de muy buena calidad y con el sello de un laboratorio científico detrás. Tenemos pocas unidades y no sabemos hasta cuando nos van a llegar”. Al ser las unidades tan limitadas no nos podemos dormir, y hay que reservar el nuestro lo antes posible para no quedarnos sin la oportunidad de probarlo al mejor precio.

Oferta Incluye el Serum Origin, con fórmula renovada, y una crema antiarrugas e hidratante 24 horas que protege la piel de agresiones extremas y frío

Desde que hace cinco años esta firma cosmética con base en Vitoria ha revolucionado el mercado de la cosmética con productos hechos aquí y que hacen lo que prometen. Todos los productos de la firma tienen test de eficacia instrumentales realizados por dermatólogos externos a la firma. Y no solo son los estudios quienes avalan los resultados actualmente cuenta con casi 500 reseñas de casi 5 estrellas de su producto estrella el Serum Origin. Gracias a este y otros de sus productos han llegado a formar colas de 2 horas, como fue el caso de su última inauguración en Vitoria, y vender un sérum al minuto.

La respuesta, según parece, está en una fórmula casi “secreta” y un proceso de producción digno de laboratorio de alto nivel. La Dra. María Moneo Sánchez, responsable de I+D+i de Sibari Republic, lo deja claro: “La clave está en la altísima concentración de ácido hialurónico. Su textura gelatinosa ya lo delata: cuanto más concentrado está, más espeso se vuelve. Además, usamos tres pesos moleculares que permiten que el activo penetre hasta las capas más profundas de la piel para rellenar arrugas desde dentro”.

Sibari Republic

Pero la historia no termina ahí. Como en la alta cocina, no basta con tener ingredientes de lujo: hay que saber cómo cocinarlos. “Fabricamos en pequeños lotes y controlamos al milímetro velocidades de agitación y temperatura. Así garantizamos que la estructura del activo no se destruya y que su potencia sea máxima”, añade.

El regalo perfecto

Pero esta no es la única opción de regalo que nos propone la firma ha decidido que para aquellos que son fans de alguno de los otros productos puedan crearse su pack a medida con descuentos de hasta el 50%.

Y es que Sibari Republic siempre se ha caracterizado por pensar en sus clientes y ofrecerles alta cosmética hecha en un laboratorio por un precio que no se había visto antes, y es que en estos momentos de tantos gastos se agradece encontrar a marcas que todavía quieren acercase a su público de esta manera.

Podremos encontrar el cofre Holiday Essentials por tan solo 60 euros en su web y algunos de sus productos más vendidos con descuentos de un 50% solo por tiempo limitado y a través de la web de la firma. Una oportunidad única para cuidarnos con productos de alta calidad y cuidar de los nuestros con la mejor cosmética, ya que no olvidemos que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo.