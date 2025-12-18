La Asociación de Medios de Información impulsa una campaña para defender el derecho a la información

Publicado por CONTENIDO PATROCINADO Creado: Actualizado:

La Asociación de Medios de Información (AMI) ha lanzado este 2025 la campaña 'Tú PODER es estar INFORMADO. Protege tu derecho a la información. Protege el periodismo', una iniciativa dirigida a poner en valor la importancia de una información veraz y del periodismo profesional como fundamento de la democracia, la libertad individual y colectiva. La acción pretende sensibilizar la ciudadanía sobre el derecho fundamental a recibir información contrastada, destacando que esta no es ningún lujo, sino una pieza esencial para la toma de decisiones.

Según AMI, "allí donde la información se degrada, se manipula o se diluye entre el ruido, la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones libres y conscientes se ve afectada". En este sentido, una sociedad bien informada resulta más libre, crítica y resistente ante la manipulación. La campaña se contextualiza en un entorno marcado por una sobreabundancia informativa sin precedentes, la creciente desinformación, la presencia de algoritmos y el auge de la inteligencia artificial como agentes del sistema mediático. La cantidad de mensajes no siempre implica más calidad informativa y, sin garantías de calidad, independencia y credibilidad, se puede llegar a limitar el derecho mismo a estar informado.

El periodismo profesional como servicio público esencial

La campaña de AMI destaca explícitamente que no toda información es periodismo, ni cualquier contenido informativo garantiza el derecho a la información. Según la entidad, el periodismo profesional se fundamenta en la verificación de los hechos, el contraste de las fuentes y la contextualización rigurosa. Esta tarea requiere tiempo, recursos, formación específica y medios sólidos con independencia editorial llena. AMI pone énfasis que "este trabajo no surge de manera espontánea ni gratuita", sino que depende de estructuras sólidas.

Reforzar la conciencia social sobre el periodismo

AMI apela tanto a instituciones públicas, actores políticos, emprendidas tecnológicas como a la ciudadanía. El objetivo, según la entidad, es construir "marcos reguladores equilibrados, modelos de negocio sostenibles y una ciudadanía consciente de que apoye la información de calidad". La campaña, que se difundirá en diferentes formatos y canales, busca fortalecer la valoración social del periodismo profesional como infraestructura democrática insustituible. Desde la asociación subrayan que "apostar por el periodismo es apostar por la inteligencia colectiva y por una democracia más fuerte, informada y libre".