La Generalitat y la Fundación “la Caixa” firman un acuerdo para invertir 250 millones en materia de acción social, cultural y de investigación

En virtud de este convenio, la Fundación “la Caixa” ha aumentado en 250 millones de euros la totalidad de la inversión social que lleva a cabo en Catalunya en 2025, cosa que supone un incremento de 25 millones de euros respecto al año anterior. Un total de 99 millones de euros se destinarán a los programas sociales de la entidad dirigidos especialmente a los colectivos más vulnerables. «Nuestra inversión para acción social ha aumentado este año un 10% con el objetivo de potenciar los proyectos más transformadores, dedicados a fomentar la igualdad de oportunidades. Otra de las prioridades estratégicas es la creación del CaixaResearch Institute, cuyo edificio se inaugurará en 2026. Todos estos proyectos están centrados en contribuir al progreso de Cataluña y al bienestar de los catalanes a corto, medio y largo plazo», ha explicado al presidente de la Fundación “la Caixa”, Isidre Fainé.

Por otra parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicado que «este acuerdo responde a la prioridad del Goven de impulsar la igualdad de oportunidades, generar prosperidad y compartirla, para seguir construyendo una Catalunya más justa e igualitaria.» Una colaboración que también «fomenta la investigación en el ámbito de la salud para reforzar el ecosistema científico y seguir siendo un referente indiscutible en Europa». Entre los objetivos básicos marcados en el acuerdo destacan la lucha contra la pobreza infantil, la promoción del envejecimiento activo y saludable, la atención a personas con enfermedades avanzadas y la mejora de las condiciones laborales y vitales de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. Además de estas líneas de actuación, el acuerdo también prevé acciones en los ámbitos cultural y de investigación y becas.

Algunos de los proyectos prioritarios que manifiestan el compromiso de la entidad con Catalunya, con una atención especial a las actividades desarrolladas en el ámbito de la pobreza y la acción social, son los siguientes:

CaixaProinfancia, centrado en combatir la pobreza infantil, se dirige a niños y adolescentes de entre 0 y 18 años cuyas familias están en situación o riesgo de exclusión. Desde que se puso en marcha en 007, este programa ha atendido a más de 123.000 menores en Catalunya. El programa Incorpora, que fomenta la contratación de los colectivos con más dificultades para encontrar trabajo, ha facilitado más de 129.000 puestos de trabajo desde 2006 gracias a la colaboración de empresas y entidades sociales catalanas.

El programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas trata de mejorar la calidad de la atención a las personas que se encuentran al final de la vida, como también a sus familiares. En Catalunya se ha atendido a más de 81.000 pacientes y a más de 93.000 familiares desde el inicio del programa en 2008.

El programa de Personas Mayores fomenta la participación social de los miembros de este colectivo para reivindicar el valor de su experiencia y situarlos como protagonistas activos de la sociedad. Este proyecto les brinda la oportunidad de formarse en proyectos culturales, sociales y de nuevas tecnologías. En Catalunya hay 205 centros de personas mayores, 53 propios y 152 en convenio con las administraciones públicas.

En referencia a las Convocatorias de Proyectos Sociales, en el 2025 se ha dado apoyo a 349 iniciativas con una inversión de 10,6 millones de euros. Por otra parte destaca también la tarea de divulgación que se lleva a cabo en Barcelona mediante el Palau Macaya, declarado el 2024 Centro Internacional para las Ciencias Humanas y Sociales de la UNESCO, y del Observatorio Social de la Fundación “la Caixa”, un espacio para el debate y la reflexión que da apoyo a la investigación social. En el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, la Fundación “la Caixa” también cuenta con una entidad de acción social directa, la Fundación de la Esperanza, el objetivo de la cual es promover la autonomía y facilitar la inclusión social de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Incremento de la inversión en investigación en salud

En el ámbito de la investigación científica, la Fundación da apoyo a proyectos de biomedicina y salud a través de diferentes convocatorias de investigación e innovación: La Convocatoria de Investigación en Salud, que en 2025 ha impulsado 12 proyectos, con una inversión global de 9,3 millones de euros en Catalunya.

La Convocatoria de Innovación en Salud 2025, que ha apoyado 16 proyectos, con una inversión global de 1,9 millones de euros en Catalunya. Con esta iniciativa se busca acelerar la llegada al mercado de estas innovaciones para acercarlas a los pacientes que las puedan necesitar. La inversión en investigación en salud se ha reforzado a lo largo de este año para abordar las obras del CaixaResearch Institute, el primer centro de investigación especializado en inmunología de España y uno de los primeros de Europa. Este equipamiento, que se está construyendo delante del Museu de la Ciència Cosmo- Caixa, en el entorno natural de Collserola, estará ubicado en un edificio sostenible con espacios y equipamientos de primer nivel. El centro tendrá una clara vocación de colaboración con el ecosistema científico y pretende contribuir a la innovación y la competitividad en el sector de la salud, estratégico para la Unión Europea. Asimismo, la Fundación “la Caixa” mantiene colaboraciones estratégicas con centros de investigación y hospitales para generar nuevo conocimiento biomédico y trasladarlo a la sociedad, como el Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), l’Institut d’Investigació sobre Immunopatologies (IrsiCaixa), el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), el BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC) y el Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD).

Más de 1,7 millones de visitantes en los centros culturales de Catalunya

En el terreno de la divulgación de la cultura y la ciencia, la entidad fomenta el desarrollo individual y colectivo a través de las exposiciones y las actividades que programa a la red de centros CaixaForum en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, como también en el Museu de la Ciència CosmoCaixa y en los Jardines de Cap Roig. Estos centros de divulgación cultural y científica de la Fundación “la Caixa” en Catalunya han recibido más de 1,7 millones de visitantes entre en enero y en octubre de este año. La Fundación “la Caixa” también ha generado alianzas con numerosas instituciones del sector cultural, como las fundaciones del Conservatori y del Gran Teatro del Liceu, el Palau de la Música Catalana, L’Auditori y la Associació Street Art – Projecte BesArt, entre otros.

Becas de grado y posgrado para ofrecer más oportunidades

Otro pilar de la actividad de la Fundación es la concesión de becas para que estudiantes e investigadores puedan ampliar su formación y desarrollar su carrera en las mejores universidades y centros de investigación del mundo. En 2025 se han concedido en total 102 becas de grado, posgrado, doctorado y postdoctorado a estudiantes de Catalunya.