Lo Ranxo de Ponts consolida un febrer ple d'activitats
Exposicions, conferències, música i cultura entorn de la celebració del dia 17
Lo Ranxo de Ponts, que aquest any assoleix la 151 edició, reforça l'aposta per consolidar-se com una de les referències festives del calendari de Ponent durant el mes de febrer, amb una àmplia programació al voltant de l'acte central del dia 17. Aquest diumenge començaran les activitats amb la inauguració d'una exposició mural sobre la memòria històrica de la festa, que estarà visible durant tot el mes. Entre els dies 4 i 7 de febrer tindrà lloc l'Egames Ponts 2026 a la sala 1 d'Octubre, espai que el dia 8 acollirà també Lo Ranxo Petit, dedicat a les famílies. Del 9 al 12, la programació incorporarà un cicle cultural que inclourà una presentació literària de Rafa Ramírez, una conferència de Maria Àngels Cabré i una xarrada gastronòmica a càrrec del cuiner Sergi Aritzeta.
La setmana gran arrancarà el 13 de febrer amb la desfilada infantil i la primera nit festiva. El 14 destaquen el Korrekintos, la desfilada de Carnaval i el sopar de comparses, mentre que el diumenge 15 se celebraran activitats d'aeromodelisme i un concurs sardanista amb la Cobla Montgrins.
El dilluns 16 tindrà lloc el recuperat Lali-lali, que tornarà a omplir els carrers de música i participació (vegeu el desglossament), acompanyat d'un vermut musical, activitats familiars i una proposta teatral.
El dimarts 17, dia gran de Lo Ranxo, les calderes s'encendran a les sis del matí a l'avinguda Font de Valldans per iniciar la cocció del tradicional plat. Durant el matí s'instal·larà un mercat gastronòmic i al migdia hi haurà sardanes amb la Selvatana, seguides de la benedicció, la degustació i l'esperat repartiment del ranxo a veïns i visitants. La jornada es tancarà amb concert i ball a càrrec de la mateixa formació.
Fins al dia 22: L'Elèctrica Dharma tancarà la festivitat amb un concert en un format íntim i amb aforament limitat
La programació de Lo Ranxo es prolongarà fins al diumenge 22 de febrer, quan Ponts presentarà una nova ruta turística del municipi i acollirà el concert especial La Dharma a un pam, de la Companyia Elèctrica Dharma, en un format íntim.
La festa recupera el ‘Lali-lali’, una tradició per als més petits
Una de les novetats de Lo Ranxo serà la interpretació, per part dels nens i nenes de Ponts, del Lali-lali, una peça popular de la localitat que es cantava dilluns de Carnaval, quan els veïns recorrien els carrers acompanyats per tambors per demanar els aliments propis de l'escudella, com la botifarra, els fideus, la carn de porc, la vedella, els cigrons, la col, la patata o el pollastre.
La recollida també era amenitzada per un grup de músics, que antigament eren els homes joves i la canalla, i que interpretaven diverses peces tradicionals, entre les quals la del Lali-lali, una mena de corranda pròpia de la localitat.
L'organització ha triat els artistes locals Mag Reivax i Marta Pampalona per acompanyar els més petits en aquesta recuperada tradició.