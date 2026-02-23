Publicado por ofrecido por la caixa Creado: Actualizado:

Aunque soplan buenos vientos para el mercado de trabajo, la desigualdad en el acceso sigue siendo la tónica. La falta de formación, la edad, el origen o la discapacidad ponen palos en las ruedas a aquellas personas que se quieren incorporar. Así que pueden necesitar un soporte específico, como el que brinda el programa Incorpora de la Fundación ”la Caixa”. Tal como desgrana Mireia Castells, coordinadora del programa en Lleida, “básicamente lo que hacemos es acompañar a las personas que están en proceso de búsqueda de trabajo. Lo hacemos a través de nueve entidades en Lleida y cada una dispone de un técnico que lleva a cabo una doble función. Por una parte, está atendiendo a las personas ofreciéndoles itinerarios personalizados para poder conseguir un trabajo y, por otra, los ayuda a buscar puestos de trabajo en las empresas”. Con veinte años de trayectoria, el balance de la iniciativa es positivo. “El año pasado atendimos a 3.000 personas a través de las nueve entidades leridanas y llegamos a las 1.119 inserciones.” De estas, 613 correspondieron a mujeres, “hecho que refleja esta paridad”.

El perfil responde a personas en situación de vulnerabilidad, como “personas con discapacidad, jóvenes, parados de larga duración, personas migrantes, mujeres que han sufrido violencia de género”, indica. “Los acompañamos en todo el tema de la búsqueda laboral, diseñando un itinerario que va desde hacer un currículum hasta participar en cursos de formación, o cómo preparar una entrevista”, señala Castells. Y una vez se ha incorporado a la empresa, “hacemos un seguimiento postinserción continuado tanto a la empresa como al trabajador, para que sienta que se le apoya”. De esta manera se pretende garantizar estabilidad y reforzar la confianza de las personas participantes. En Lleida, una de las entidades que canaliza el proceso es la asociación Prosec. Tal como explica la técnica de orientación, Elena Ardiaca, “acompañamos a las personas en la búsqueda de trabajo y a la empresa en la búsqueda de personal para trabajar, pero también las personas que quieren cambiar de empleo pueden venir a hacer cursos de formación, que son totalmente gratuitos”, explica. Así que amplían el abanico a las personas “que o bien quieren cambiar de sector o bien necesitan una mejora de competencias profesionales. Por ejemplo, una persona que ha estado toda la vida en el almacén pero que le hace falta el carné de carretilla, como Arnau, un perfil de chico joven que se plantea, “ahora qué hago”?. Esta formación le ha dado una oportunidad laboral”.

La razón es que detrás de cada itinerario de inserción hay una historia de superación. En nuestra casa, lo ejemplariza Arnau Vila, un joven de 19 años de Almacelles. “Buscaba trabajo, pero no era fácil porque no tenía experiencia y de estudios solo tenía la ESO. Así que trabajar lo veía bastante complicado.” Sin embargo, “un día abrí el Instagram del ayuntamiento y vi que la asociación Prosec buscaba gente para ayudarla en la búsqueda de trabajo. Abrí la mente y decidí contactar con el fin de inscribirme en un cursillo de logística y reposición. Me interesó, me animó y me ha servido para cambiar la vida”, afirma.

Arnau hizo las prácticas en un establecimiento de ropa y posteriormente fue contratado por Carrefour, y ahora está pendiente de entrar a trabajar en la cadena Esclat, en una posición vinculada a su formación. La experiencia “me ayudó a saber qué es el mundo laboral, a ganar confianza de cara al público”, asegura Arnau. El programa va más allá del acceso a un empleo, ya que refuerza la estabilidad y la autoestima.

Más de 400 entidades sociales distribuidas por todo el territorio español y más de 1.000 técnicos de orientación son los activos del programa Incorpora, impulsado desde el 2006. En el último año la mayoría de las inserciones se han concentrado en el sector servicios, que concentra 3 de cada 4 trabajadores en España, revela el Instituto Nacional de Estadística. Hostelería, comercio, limpieza, atención sociosanitaria, transporte y logística son los ámbitos que han atraído a más trabajadores. Por otra parte, en este último año el programa ha puesto el acento en promover la ocupación femenino y reducir la brecha de género. Lo confirman datos como una tasa de paro de 12,11% en el caso de las mujeres, que supera en tres puntos la tasa masculina, según la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre del 2025.

Esta desigualdad estructural en el mercado laboral es más perceptible en el caso de mujeres en situación de vulnerabilidad, afectadas por la precariedad económica o las dificultades para conciliar, lo cual limita las posibilidades de acceder al mercado de trabajo. Incorpora pone de manifiesto el compromiso de la Fundación ”la Caixa” para promover la igualdad de oportunidades y la cohesión social en todas las etapas de la vida, forjando alianzas con entidades sociales locales, que conocen de primera mano el territorio. En el 2026 dispone de un presupuesto de 710 millones de euros, un 8,4% más que el año anterior. Cerca del 60% se destinará al desarrollo de programas de transformación social.