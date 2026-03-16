Serosense: La fibra de aquí. La energía de Lleida

Trabajadores de la firma centenaria, que distribuye y comercializa energía a más de 15.000 clientes en Lleida y comarcas.Serosense

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La mayoría de los problemas de comunicación se resuelven acortando distancias. Y si alguna cosa define a Serosense desde hace más de un siglo, es precisamente eso: la proximidad con los clientes, con el territorio y con las personas que forman parte.

Nuestros orígenes se remontan al año 1903, en Seròs, cuando la electricidad empezaba a transformar los pueblos. La energía se generaba aprovechando el salto de agua del antiguo Molí Roca, un molino harinero reconvertido en central eléctrica. En aquellos primeros años del siglo XX, había prácticamente tantas eléctricas como pueblos. Con el tiempo, las grandes compañías energéticas fueron absorbiendo muchas de aquellas iniciativas. Serosense, sin embargo, ha sabido mantener su identidad e independencia, consolidándose como una eléctrica con raíces y prestigio.

A lo largo de las décadas ampliamos la distribución en Maials, Almatret, Riba-roja, Llardecans, Alcarràs o Anglesola, conectando poblaciones y reforzando una red propia. El año 2009, con la liberalización del mercado, se produjo la separación de activados, por una parte la distribución de energía eléctrica y por otra parte pasamos a ser comercializadora eléctrica, ampliando servicios y adaptándonos a un entorno energético en constante evolución.

En 2015, con el objetivo de conectar todos los Centros de Transformación de Eléctrica Serosense, desplegamos red propia de Fibra óptica. Hoy en día conectamos con red propia más de una docena de municipios de nuestra área de influencia.

Pero si hay un hilo conductor que explica qué es Serosense, es la continuidad generacional y el valor de las personas, que también se refleja en la dirección. El Sr. Montull, director técnico de la distribuidora desde hace más de 50 años, destaca la solidez de la infraestructura: “Nuestra compañía dispone de una red eléctrica anillada, diseñada bajo altos estándares técnicos de seguridad y calidad de suministro. Eso significa que la infraestructura está configurada en forma de anillo, hecho que permite alimentar las instalaciones desde más de un punto”.

En los últimos años, la red ha sido reforzada con inversiones en modernización, digitalización y sistemas de protección avanzados, incrementando su resiliencia ante posibles incidencias. “Podemos afirmar con tranquilidad que contamos con una infraestructura robusta, segura y preparada para garantizar la continuidad del suministro a nuestros clientes”.

Montse Montull, gerente de Serosense, representa la nueva generación al frente del proyecto. “Nuestra prioridad es ofrecer un servicio de proximidad, próximo y de calidad. Trabajamos al lado de nuestros clientes, escuchando sus necesidades y dando respuestas ágiles y eficaces tanto en telecomunicaciones como en el suministro eléctrico”. Para ella, la confianza se construye con transparencia y compromiso diario: “Apostamos por un modelo de atención directa, con equipos accesibles y profesionales cualificados que acompañan al cliente antes, durante y después de cada servicio. Nuestro objetivo no es sólo prestar un servicio, sino convertirnos en un socio de confianza para hogares y empresas.”

Generación tras generación, Serosense afronta los retos del futuro con los mismos valores del primer día: proximidad, compromiso y calidad.

Con todo, y gracias al trabajo que hemos hecho durante todos estos años, hoy somos un grupo de empresas de referencia y muy valoradas en nuestra tierra. Eléctrica Serosense, que nació en 1903, hoy distribuye y comercializa energía a más de 15.000 clientes en Lleida y comarcas, apoyándose en una red propia de centenares de kilómetros y más de 10.000 puntos de suministro. Desde 2015, además, también conectamos personas y negocios a través de servicios de telecomunicaciones, y actualmente formamos parte del grupo Visalia.

Para quién quiera conocer con más detalle nuestros servicios y contactar con nosotros, nos pueden encontrar en el local comercial de Alcarràs, en la calle Major, 93, en la sede central del Polígono Industrial Panamá (término de Torres de Segre), y en el nuevo local de la calle Bisbe Ruano, 14 de Lleida, un espacio pensado para seguir acortando distancias con el territorio. Porque, más allá de la energía y las telecomunicaciones, lo que nos mueve son las personas.

Núria Freixinet

Forma parte de Serosense desde hace 37 años, siguiendo los pasos de su padre, que ya había trabajado antes que ella.

Para mí, Serosense es mucho más que una empresa; es mi casa, aquí nos conocemos todos, nos ayudamos y crecemos juntos. Eso no pasa en todas partes.”

Sergi Casals

Es un ejemplo de crecimiento dentro de Serosense. Empezó a trabajar con sólo 19 años y, once años después, sigue formando parte del proyecto.

“Aquí me he hecho mayor, Serosense me ha dado la oportunidad de crecer, de aprender cada día y de construir mi futuro.”