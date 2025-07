Robar Festes Majors

Creado: Actualizado:

Una de les activitats de més èxit a les Festes Majors els darrers anys són els robatoris. Diu molt de nosaltres, dels nostres pobles, de les nostres portes i finestres, del nostre sistema de calefacció humana 24 hores. Aconseguim fer participar, de totes maneres, a la gent que ve de fora. Sense discriminacions, manies, males cares. Que es trobin a gust, còmodes, en el seu ambient. Per això entren a les cases lliurement. Entaforats fins a la tapa del vàter, passant el temps, sense escatxigar, jugant a waterpolo. Molesten poc. No se’ls sent. Ni gana tenen de picar res. Amb un pim-pam, tot net.

Aquests lladres són de lletra. Cultes. Es miren el programa de dalt a baix i en octogonal i, si cal, en helicoidal. A l’hora que hi ha més gent a la Festa es presenten a casa. Com que són criatures de poc soroll prefereixen no venir a l’arengarada escabetxada popular, a la rua de la thermomix, o a l’escala en HI-FI per a paralítics del ritme. No patiu. Només seran uns minuts. Visita ràpida, plena, inoblidable. Com que són intel·lectuals, la seua presència ens fa pensar. Voleu dir que no hem de canviar les nostres Festes Majors?

Certament potser tenen raó aquests nois que ens venen a veure i beure’ns. Prou sopars de germanor, envelats, cercaviles, capgrossos, camacurts, partits de futbol solters contra mig casats, rifes, majorets, correfocs, correcorders, correamants, castellers, xalets, adossades, focs artificials, focs que no cremen, focs de barbacoa…

Ens cal actualitzar les tradicions, les festes. Per això volem que cada any es triï per les Festes Majors un hall of fame de lladres. Els millors que han visitat, freqüentat, actuat a cada poble. I els donem un premi inoblidable, inesborrable, inimaginable. Una mostra de generositat, gratitud, reconeixement, amor.

Durant tots els dies que duri la Festa Major ho tenen tot pagat: menjar, beure, el que faci falta: un rosegó de pa, una mica d’aigua, una peça de fruita, un sugus. Tot. I ells només s’hauran de passar 10, 12, 16, 18 hores cada dia (ho decidirem en assemblea democràtica) treballant, pintant, netejant, plantant, cimentant, servint, esllomant-se, suant la cansalada, la carcanada, la gota negra, tinta, sang i aigua, més sang… Pic i pala. Al ritme de la música. Que no s’aturi la Festa: Alegria, que és Festa Major!