L’escatxiruta
Avui toca menjar. Nyam-nyam. Farem escatxiruta. Sí, traduït vol dir que feu ballar dins l’olla: pollastre, pernil, careta de porc, botifarra negra, col, patates, ceba, pastanaga. És l’escudella a lo Frank Sinatra, a lo my way, que fan a Riner. Allà, fins i tot, sembla que aquest plat parli una altra llengua. Potser perquè ells van a la seua.
Riner és al mig. Al Solsonès. I aquesta comarca és la rotonda de Catalunya. Tot fa xup-xup com una immensa olla. Tot són trossos: a tocar de Solsona, Ponts, Cardona... Influenciats per Manresa, Lleida, la Seu d’Urgell... Són petits (no arriben a tres-cents habitants, també esbarriats en nuclis i masies), però grans (47,1 quilòmetres quadrats ben diversos). Riner és una part del tot. Un bocí, una porció, un fragment. Aquí, l’escatxiruta, no només es menja: a més a més es llegeix, es veu, se sent.
L’Escatxiruta és, també, la revista de Riner. Acaben de fer 40 números. Un sarpat de Felicitats! Fan bullir l’olla des de 2013. Això és molt difícil. Com l’escudella, no som conscients del menjar i el veure universal que fem en aquest país. La premsa local i comarcal de Catalunya és un model únic, original, singular al planeta. Només als Estats Units tenen un sistema periodístic semblant. Diaris, revistes, setmanaris, quinzenals, bimestrals... No són un món antic. Són el demà. Senzill: són trossos, bocins, porcions. Sense ells no podem veure el tot. Com els píxels. Sense aquestes unitats mínimes, aquests puntets, trossets, bocinets, no podríem veure res del món digital: televisors, telèfons, ordinadors, tauletes, rellotges... Pantalles olla. El món és escatxiruta. Catalunya és escatxiruta. Riner és capital de l’escatxiruta.
No. No ens equivoquem. Aquest no és un missatge esperançador, il·lusionant, eufòric, optimista... No. És tot el contrari. Aquest és un missatge realista, científic, tangible, palpable, apamat. Riner és una cuina, un laboratori (un LAB!), un banc de proves, un camp d’entrenament, d’assaig, un ring de lluita pel futur. Ho sabem.
Sabem que no es podrà no menjar. No es podrà no veure. No es podrà no sentir. Per això sempre ens caldrà fer un mos, sucar una llesca, agafar un tall. També un cop d’ull, obrir la boca, o fer anar una mà per remenar la vida. Sempre ens necessitarem entre tots. Sempre necessitarem l’escatxiruta.