Potencial creatiu
psicòloga
Quan anava a l’escola, a les assignatures de música, plàstica o gimnàstica se’ls deia “les Maries”, per ser més facilones i menys rellevants curricularment. Si suspenies matemàtiques o biologia era un drama, però si suspenies música o plàstica semblava que no era tan greu.
Des de petits s’inculcava que allò important per a la nostra formació personal eren els coneixements en disciplines formals, totes vinculades a l’hemisferi esquerre del nostre cervell. Així, el 80% de la formació es basava, i encara és així, en potenciar l’hemisferi esquerre, conegut com el cervell analític, seqüencial, racional, estratègic, estructurat, lògic i formal. És l’hemisferi de l’ego i la productivitat, tan efectiu com desafectiu. Tanmateix, l’hemisferi esquerre és el responsable de l’anticipació de conseqüències i de plantejament d’escenaris possibles. Ens projecta, doncs, cap al futur.Els psicòlegs sempre hem defensat que potenciar de forma preferent un hemisferi és limitant, esbiaixat i, el que és més greu, determina negativament el desenvolupament integral de l’individu, interferint en el seu funcionament equilibrat.L’hemisferi dret, el de les “Maries”, és el que es coneix com el cervell emocional, holístic, intuïtiu, creatiu i artístic, amant de la bellesa i responsable dels somnis, d’allò que anhelem. És el cervell caritatiu, altruista, afectiu, romàntic, poètic, místic, espiritual, sensible a la bellesa i responsable de la imaginació. No és un hemisferi productiu, certament, però és l’hemisferi de la intel·ligència emocional, el que actua com a catalitzador emocional i, el que és més rellevant, el que més determinant és per al creixement personal integral i per a l’assoliment de la felicitat. Tanmateix, l’hemisferi dret és el que ens permet connectar amb el present talment com els infants: centrar-nos en les sensacions, sentiments i activitats presents.És important saber química, física, història, geologia, llengües. La ciència, la tecnologia i la digitalització són rellevants. La productivitat i l’anticipació també ho són, sobretot en un sistema capitalista. Però és igualment rellevant saber autoregular-se emocionalment, madurar afectivament, desenvolupar la creativitat, fomentar la introspecció, gaudir del moment present... Tot això demana exercitar l’hemisferi dret.És cert que tots tenim, a causa de factors diversos, un hemisferi predominant. Amb tot, és crucial que els treballem ambdós per aconseguir un funcionament mental equilibrat.I com podem exercitar i potenciar l’hemisferi dret?
Amb l’expressió artística: la música, l’escriptura emocional, la poesia, les manualitats, el dibuix, la pintura, el cant, el ball. Amb l’expressió afectiva: les relacions afectives amb persones o animals, riure, abraçar, besar, ajudar els altres (l’altruisme). Amb l’expressió propioceptiva: meditar, realitzar tècniques de relaxació, el contacte amb la natura, activitats a l’aire lliure o el Mindfulness. Amb la transcendència: la introspecció o la pregaria.
Totes aquestes activitats reforcen l’hemisferi dret, perquè tot el que executi l’hemisferi esquerre adquireixi profunditat, sentit i sentiment.A les escoles, no només mantindria les assignatures que exerciten l’hemisferi dret, sinó que n’hi afegiria d’altres en què s’expliqués i ensenyés als menors, recursos i estratègies per entendre i regular les emocions, el pensament creatiu i intuïtiu, l’empatia, la comunicació no verbal i tot allò que garanteix un coneixement aplicat de l’hemisferi dret.Mentre no sigui així, els pares haurem de garantir la correcta exercitació d’ambdós hemisferis per garantir una conducta equilibrada i una experiència vital òptima.