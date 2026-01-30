El bon líder
psicòloga
Un bon líder és aquell que reuneix, de forma innata o adquirida, un conjunt d’atributs i habilitats que li permeten influir de forma rellevant en altres persones: guiar equips amb eficàcia; facilitar l’assoliment d’objectius; fer possible l’èxit individual i col·lectiu. El bon líder és aquell qui té un bon coneixement dels principis psicològics que mouen i motiven el comportament i les dinàmiques humanes i que ho utilitza per assolir els objectius amb eficàcia.
És, doncs, un individu avantatjat a l’hora d’analitzar els processos mentals i les dinàmiques emocionals pròpies i dels altres. S’ha pogut delimitar força detalladament quins són els trets de personalitat, habilitats i atributs que configuren al bon líder. Repassem-los:
–Intel·ligència d’ampli espectre. Un individu que posseeix alts puntatges en múltiples intel·ligències, des de la intel·ligència lògica a la racional i verbal i fins a l’emocional.
–Visió estratègica. El bon líder té capacitat de veure allò que es vol assolir i el camí òptim per arribar-hi. Formula un full de ruta de forma estratègica i operativa, amb objectius realistes i ambiciosos.
–Flexibilitat. Té la capacitat per canviar d’estratègia quan la inicial no funciona, adoptant sempre una actitud resilient davant els reptes i dificultats, mantenint la confiança en un mateix i un estil de pensament positiu.
–Serenitat. El bon líder no es precipita ni reacciona impulsivament. En situacions de pressió, sap mantenir la calma.
–Capacitat d’aprenentatge. El bon líder aprèn de cada experiència, encertada o desencertada, creixent constantment en eficiència.
–Resiliència. Té una bona capacitat adaptativa, excel·lent autoestima i flexibilitat cognitiva, sent capaç d’adaptar-se no només als infortunis, desencerts o crítiques, sinó també als diferents contextos i necessitats específiques de l’equip i de cada individu que el forma.
–Comunicador. Capaç de ser clar, transparent i assertiu. Amb una gran habilitat per l’escolta activa i per connectar emocionalment amb l’equip. Així fomenta el vincle, la confiança i el compromís.
–Capacitador. Un individu que té facilitat per detectar les fortaleses i debilitats (o aspectes a millorar) de tots els membres de l’equip (inclòs ell mateix), aconseguint extreure, de cada un, el màxim potencial. Sap com empoderar els membres de l’equip, fomentant l’autonomia i sabent delegar en funció dels talents individuals o sinergies entre membres.
–Integritat. Vull subratllar aquesta darrera característica perquè considero que és la que converteix un líder resolutiu, productiu i eficient en un líder de matrícula d’honor.
Crec que un bon líder és aquell que lidera amb honestedat, principis incorruptibles i lleialtat moral. Sense aquesta dimensió, l’ego pot empènyer el líder a l’avarícia i a l’afany de poder.
Desafortunadament, hi ha molts líders que ocupen posicions de gran influència social, a qui manca aquesta dimensió, i per tant, per molts èxits que assoleixin, mai seran uns líders excel·lents.