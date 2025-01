Creado: Actualizado:

La por a la immigració a Espanya està relacionada amb una sèrie de factors culturals, econòmics, polítics i psicològics que varien segons el context social i la percepció pública. Les principals raons que expliquen per què certs sectors de la societat poden experimentar por o odi cap a la immigració es basen en la percepció que els immigrants poden competir pels mateixos recursos i llocs de treball que els ciutadans nacionals. En aquest sentit cal destacar el cas de la nova comissària de policia de Jaén que fa 30 anys que està de mèrits a la policia i va prendre possessió del seu nou càrrec últimament i que va rebre desenes de missatges d’odi. Es tracta d’insults xenòfobs com ara “infiltrada” o “mora invasora” que s’han abocat en xarxes com TikTok o X i que ara analitzen els serveis jurídics de la Policia Nacional.La immigració es pot percebre com una amenaça a la identitat cultural, els valors i els costums. Aquesta por pot estar relacionada amb qüestions com l’ús del vel en dones musulmanes, les diferències en les celebracions religioses. Els mitjans de comunicació també tenen un paper important en la creació de por al voltant de la immigració quan amplifiquen notícies que vinculen la immigració amb delictes, violència o terrorisme. La por al canvi en la composició demogràfica i social o al reemplaçament cultural o racial pot generar inseguretat i resistència. A mesura que augmenta la immigració, alguns ciutadans tenen por que la societat espanyola es vegi transformada en termes d’estructura ètnica, religiosa o racial. La manca d’integració i educació intercultural, d’informació i desconeixement, de contacte directe, de programes educatius que promoguin l’entesa intercultural i el respecte mutu també poden alimentar la por, l’odi, la xenofòbia i el rebuig.Veritablement la por i l’odi discret a la immigració és una qüestió complexa que involucra una barreja de factors econòmics, culturals, polítics i psicològics. Es basa en percepcions distorsionades, estereotips i desinformació, més que en fets reals. Per superar-la, és fonamental fomentar l’educació intercultural, promoure polítiques inclusives i generar un diàleg obert que permeti comprendre les realitats de la immigració i les contribucions positives que els immigrants fan a la societat.