La nova ordenança municipal reguladora dels llocs de culte a Lleida que va entrar en vigor el 22 de març de 2022 presenta diversos avantatges, enfocats a millorar la convivència ciutadana, garantir el respecte als drets fonamentals i ordenar l’ús de l’espai urbà. Aquesta ordenança va sorgir com a resposta a la necessitat d’ordenar el creixent nombre de llocs de culte a la ciutat i per equilibrar el dret a la llibertat religiosa amb el dret a la tranquil·litat dels ciutadans. Millorar la convivència i evitar conflictes entre els usuaris de les activitats religioses dins les mesquites o esglésies i respectar la vida quotidiana dels veïns són els principals objectius de l’ordenança. Així, s’han establert mesures per controlar el soroll generat per les activitats religioses, especialment en horaris nocturns, per garantir el benestar dels veïns. A més, per protegir els drets fonamentals dels ciutadans, l’ordenança busca un equilibri entre el dret a la llibertat religiosa i el dret a la tranquil·litat i intimitat dels veïns i la garantia de la seva qualitat de vida.També, l’ordenació de l’espai urbà és un altre objectiu de l’ordenança per regular la ubicació dels llocs de culte, evitant que es concentrin més usuaris en zones inadequades o que generin problemes d’ús del sòl. Això contribueix a una planificació urbana més ordenada i sostenible. La transparència i control que estableix l’ordenança són requisits clars per a l’obtenció de llicències i autoritzacions, assegurant que els llocs de culte compleixin amb les normatives d’accessibilitat, seguretat i medi ambient. La prevenció de conflictes que estableix l’ordenança ajuda a prevenir qualsevol conflicte entre comunitats religioses i veïns, fomentant el diàleg i la cohesió social. Per adaptar-se a la realitat social, l’ordenança respon a la creixent diversitat religiosa de la ciutat, oferint un marc legal que permet gestionar aquesta diversitat de manera ordenada i respectuosa.En definitiva, l’ordenança municipal de Lleida aporta un marc normatiu que beneficia tant les comunitats religioses com els veïns i dona resposta a la necessitat d’ordenar el creixent nombre de llocs de culte a la ciutat i equilibrar el dret a la llibertat religiosa amb el dret a la tranquil·litat dels ciutadans.