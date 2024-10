Les guerres de Serés

Creado: Actualizado:

Una guerra, hauries d’haver passat. Això li deien.

Com reconeix el mateix autor, l’obra que acaba de publicar no hagués estat possible sense la guerra. Em refereixo a Francesc Serés, l’escriptor de Saidí que aquests dies ha retornat a Catalunya des del seu retir europeu per presentar nou llibre, El món interior. Va marxar durant la pandèmia amb un cop de porta no gaire sorollós, però ferm, per instal·lar-se a Berlín i perseguir allò que ni ell mateix sabia. Ja fos per coincidències que no sempre són tals, o bé perquè el passat sempre va darrere nostre, allà va trobar-se amb el drama dels refugiats que fugien d’Ucraïna i s’instal·laven a la ciutat que millor explica què és una guerra, perquè va aixecar-se de nou sobre la runa de la més ferotge de les guerres. Aquella saó bèl·lica, aquell fem de maons i ciment i morts, ha abonat una urbs que té el ventre prenyat d’històries, sobre el qual ara caminaven els que fugien d’un nou horror. Serés va acaronar el conflicte a mesura que feia de voluntari en un hotel tancat per la covid que acollia refugiats, i tot això mentre comprava àlbums de fotografies dels anys trenta i quaranta emergits de cases particulars com a resultes de la devastació del virus. Moria algú, es buidava el pis i els encants berlinesos servien en safata històries íntimes que ningú havia explicat fora de la llar. Banderes nazis, uniformes i aquiescència o entusiasme amb el Tercer Reich. El ventre de Berlín paria i Serés no sabia què fer-ne d’aquella altra guerra que li venia a les mans. Dos conflictes separats per vuitanta anys, però que convivien. El de Saidí no els tocava directament, però els patia. I també la Daixa, la seva dona, russa. Tot plegat no era nou per a ell. La Guerra Civil Espanyola l’havia flairat als Monegres mentre llegia Sales, Weil i Orwell, i l’havia recorregut donant gas a la Rieju per dins del monestir de Sixena. L’havia tingut just a sota del cap, a la teulada de casa, perquè els avis hi havien amagat bombes. I perquè la panxa d’Aragó és també gràvida, amb milers de morts que criden i ens aguaiten sota terra. Havia de fer alguna cosa amb tanta guerra a la motxilla no viscuda en pròpia pell, i els ventres de la terra que ha trepitjat n’han parit un llibre.

Li deien que no havia passat una guerra, però ens n’ha explicat tres.