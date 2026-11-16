Preparar els 100 anys
Una de les preocupacions del nou mil·lenni és que la piràmide poblacional s’ha capgirat: cada cop l’esperança de vida augmenta i el nombre de persones que arriben als cent anys no para de créixer. A Catalunya hi ha més de 3.300 centenaris i viure més de 90 anys ja és una realitat demogràfica que obliga a replantejar moltes de les decisions que prenem al llarg de la vida. De fet, cal començar a pensar com afrontar personalment l’eventualitat de viure quaranta anys més enllà de la jubilació, i preparar-nos per fer-ho de la millor manera possible.
Respecte d’això, s’ha fet viral un article del New York Times titulat “How to Prepare for a Longer Life”, en què fa un recull d’experiències de persones grans sobre què els ha ajudat a organitzar-se des del punt de vista econòmic, de la salut i de la qualitat de vida per a una vida més llarga del que havien previst. Aquest article està enfocat des del punt de vista americà, en què el sistema estatal de salut i de les pensions no té gaire a veure amb el nostre, molt més protector. De totes maneres, no ens podem embenar els ulls: el fet que durant unes quantes dècades, amb esforç, hàgim aconseguit construir un sistema que permet gaudir d’atenció sanitària universal, pensions, ajuts i pagues fins i tot per a qui no hi ha contribuït, no vol dir que això es pugui sostenir per sempre més.
En tot cas, a partir de la base de l’article citat, els consells que ofereix es poden adaptar a la nostra societat i agrupar en els temes economia, salut i entorn social. Les recomanacions que més es repeteixen són les relacionades amb la planificació financera i es concentren a començar a estalviar ben aviat i fer rendir el diner durant tota la vida, siguin quins siguin els ingressos personals. També destaquen la importància de crear un fons d’emergència i evitar l’endeutament per al consum. Pel que fa a la salut, el més important és preservar la independència personal tant temps com sigui possible: mantenir-se actiu (caminar, exercicis de força), evitar riscos (caigudes, hàbits poc saludables) i mantenir activitats intel·lectuals (llegir, escriure, aprendre idiomes). Per acabar, destaca la importància de cuidar les relacions socials (família, amistats, participar en la comunitat, aficions) i, sobretot, evitar l’aïllament.