Sopar de mares
Avui tinc un sopar de mares. I allargarem la sobretaula, l’allargarem fins que la sala es buidi i amablement el cambrer del restaurant ens avisi que estan a punt de tancar. I nosaltres direm que sí, que perdó, que ens ha passat el temps volant. Ja fa estona que hem pagat i a la taula només queda una copa amb un culre de vi i la tassa de l’únic cafè descafeïnat que hem demanat. Recordarem que un dels nens, una vegada, li va recriminar a sa mare que era addicta a parlar i riurem, i encara seguirem una mica més la conversa al carrer, quina calor que fa, aquest estiu és terrible, on has aparcat el cotxe?, no, no cal que em portis que he vingut caminant, fins que una de nosaltres recordi que demà és feiner i ens hem d’aixecar d’hora per anar a treballar. I ens acomiadarem, bones vacances, passeu-ho bé al Pirineu i vosaltres a la platja, fins al setembre.
Quan eren més petits, els nens anaven junts a l’escola de música i després al parc fins que es feia fosc a l’hivern, fins que els en trèiem com podíem quan la claror s’allargava, però l’endemà encara s’havia d’anar a escola. Allí intentant seguir el fil d’una conversa interrompuda ara per un plor, ara per un mama, ajuda’m a no sé què, vam anar cosint la nostra relació, la de les adultes. Els nens han canviat d’extraescolars i es veuen molt de tant en tant. Avui al sopar pensarem algun pla futur amb les criatures. Primer s’observaran i empegueïts es creuaran les primeres paraules sense mirar-se a la cara. Algun joc compartit els farà recuperar la complicitat.
Pels grans és més difícil fer amics. A mesura que fem anys costa més de trobar-ne de nous i dels vells, n’anem deixant algun pel camí, sovint sense voler. Entre feina i família tenim menys temps. A nosaltres ens ha costat molt trobar una data que anés bé, havia de ser una espècie de sopar de final de curs, però al final serà una trobada de meitat d’estiu. Els títols dels sopars són només magnífiques excuses per trobar-nos. És sopar de mares i només de mares perquè no hi haurà els nens i així podrem parlar de com es fan grans. No volem que els nens creixin i volem que creixin al mateix temps. Igual que no ens volem envellir i volem fer-nos vells alhora. De tot això parlarem, perquè el que ha unit el parc, entre la tendresa i la supervivència, és indestructible.