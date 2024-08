Creado: Actualizado:

Si vostè té un moment, avui, piquem-nos l’ullet! Abracem-nos! Fem-nos la gara-gara! –sempre m’ha fet molta gràcia aquesta frase, tu! Perquè avui és 16 d’agost i mig país està TANCAT PER VACANCES. Feina feta no hi ha destorb! Tenim govern. Puigdemont va venir. Tenim medalles olímpiques. Tom Cruise es fa gran com vostè i com jo. Kamala és candidata.. Prou rondinar! Que no en tenim mai prou! Si hi ha un dia a l’any –amb perdó de sanitaris, bombers, policia i altres IMPRESCINDIBLES– que el món sembla que s’atura és avui. Nomenem-lo el nostre dia, perquè estem vostè i jo, arrambladets, un divendres, un pontet de la Mare de Déu d’Agost, que a les deu ja és fosc.Aquest pontet és el període de vacances que pillen tots els autònoms, oi? Aquell col·lectiu que ens manté a tots i amb qui ningú es fixa mai gaire. Ser autònom continua essent d’un gran valor! Cuidem-los! Deixem-los descansar o acabaran a la bossa del perill d’extinció, com el corriol camanegre –quin bonic nom per un mixó, no troba? 16 d’agost, d’aquells dies que sembla que no hagi de passar gran cosa, però que al llarg de la història déu-n’hi-doret els cops d’efecte que ha donat i algun col·lapse, també. Miri, tal dia com avui, l’any 1982 Philips fabricava el primer disc compacte. Ràpidament coneguts com a CD, semblaven insuperables! Màtrix en essència! Ara serveixen per espantar coloms als balcons. Com corre el temps, eh! L’any 98, el president Bill Clinton va admetre davant del jurat la seva relació amb Monica Lewinsky. Ai, sí! Sembla que fa quatre dies, oi, de tot allò del vestit i la taca.. Però li diré més, avui fa 15 anys que l’atleta Usain Bolt va batre el rècord mundial dels 100 metres en 9,58 segons a Berlín. Ha vist com corren ara? Una servidora, en 10 segons, aviat no s’arribarà a cordar les espardenyes.Avui és sant Roc, el de la carretera per on passava un carro carregat de rocs, i també el del perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Que ens en donarien de vida les històries que ha viscut el 16 d’agost. De fet, si vostè, avui, ha llegit la impostora, escrigui’m i digui’m on dimonis era aquest 16 d’agost mentre llegia la contra de SEGRE, que segurament importa poc tot això, però a mi molt, i ha de quedar dit.