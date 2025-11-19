Per un periodisme responsable
Els periodistes tenim responsabilitat sobre com la població percep el seu entorn i el món? Sí. En la gran majoria de casos, els mitjans només publiquen notícies negatives. Com més dolentes, més audiència. Fa pocs dies s’ha celebrat el VII Congrés de Periodistes de Catalunya, i vaig poder participar en Periodisme de solucions: casos pràctics representant el mitjà que vaig cofundar, L’Oest, xarxa d’informació positiva. Vaig compartir taula amb l’Alfredo Casares, director de l’Institut de Periodisme Constructiu, que explicava que fer periodisme que busqui solucions no és rendir-se a la bonhomia, sinó afinar l’ofici. Vol dir posar el focus en les iniciatives que funcionen, perquè també formen part de la realitat. No es tracta d’esquivar la crítica. Al contrari: es tracta de contextualitzar-la.
Des de L’Oest vam explicar quin és el nostre objectiu final: generar opinió pública en positiu del nostre territori i posar les històries humanes al centre, donant veu a projectes que sovint no surten als titulars generalistes, però que la realitat és que transformen la vida de la gent. I si expliquem les coses bones que passen al nostre territori amb el mateix rigor amb què narrem els problemes? Ja fa cinc anys que van decidir fer aquest tipus de periodisme, en positiu i sense pressa. I al cap de pocs mesos va arribar el Premi al Millor Mitjà Digital de Proximitat 2020.
Els periodistes locals sabem com les notícies afecten els nostres veïns i més encara en comunitats petites. Per això, a L’Oest hem decidit posar el focus en les fortaleses del nostre territori, per a generar orgull i complicitat. Hem apostat per explicar històries sense pressa, amb reflexió i profunditat, perquè la ciutadania pugui comprendre el valor del que passa al seu voltant. Perquè quan el periodisme és responsable i conscient del seu impacte social, pot transformar la percepció del territori i reforçar el benestar de la comunitat: una cooperativa que fa arribar la cultura a tot arreu, una gran empresa que aposta per la inserció de persones amb discapacitat, una entitat que mostra a les grans productores de cinema i televisió els espais i paisatges que tenim a L’Oest per acollir rodatges… Perquè les bones notícies també són notícia.