Make America Great
Quan parlem de Trump me l’imagino com el típic abusador de la classe. Sí, aquell que fa tanta por que ningú no s’atreveix a plantar-li cara. Aquell que acabes convidant a la festa d’aniversari no perquè et vingui de gust, sinó perquè penses que així el tindràs a favor. Aquell a qui fins i tot cedeixes l’honor de bufar les espelmes perquè estigui content i no t’espatlli la tarda. I, per acabar-ho d’adobar, li regales allò que més valores, com qui espera comprar una treva que sap que serà provisional.
Tot abusador té el seu seguici de llepaculs. El segueixen perquè saben que en poden treure alguna cosa, tot i que potser no combreguen del tot amb les seves idees. És una relació d’interessos: uns necessiten ser vistos, tenir poder; l’abusador necessita qui li rigui les gràcies i executi les seves ocurrències. Aquí trobem qualsevol que pugui treure’n rèdit econòmic o polític. I després hi ha un altre gruix de seguidors que, tot i no tenir res a guanyar, queden enlluernats pel poder, per la riquesa, per la necessitat de ser reconegudes.
Només hi ha una manera de combatre un abusador: deixar-lo sol. Fer una aliança entre tots i deixar-lo fora de la festa. Certament, Trump és un president elegit democràticament, però potser ja és hora que la resta del món deixi de fer-li la gara-gara.
He mirat l’actuació de Bad Bunny a la Superbowl. No és un artista que em desperti gaire interès i, de fet, és el primer cop que l’escolto amb una mica de deteniment, tot i que no vaig entendre la meitat del que deia. Tot i això, sí que vaig entendre la seva valentia i, sobretot, el missatge de fons. Li va recordar a Trump que l’Amèrica del seu eslògan “Make America Great Again” va molt més enllà del que ell vol fer creure. Li va fer una esmena a la totalitat, dinamitant la base del seu discurs: Amèrica és molt més que els Estats Units. Segurament així també ho va entendre la Casa Blanca, que durant el xou va publicar un missatge on deia “Make America Great Again” a les seves xarxes socials. Des del meu punt de vista, en aquest espectacle només va faltar la presència dels primers pobladors americans, per recordar-li a Trump que ell és fill i net d’immigrants. Com, de fet, gairebé tots nosaltres.