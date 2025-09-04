Matchmaker
Aquesta setmana, en lloc de trobar-se davant d’una tassa de cafè, les amigues han optat per anar al cine. La pel·lícula escollida ha estat Materialistas protagonitzada per la Dakota Johnson en el paper de matchmaker, ofici en què una professional proporciona trobades entre dos persones que desitgen aconseguir parella entre els que posseeixen força diners i un elevat estatus social. En acabar el film, totes plegades s’han endinsat en una cafeteria propera, per fer un mos i intercanviar parers.