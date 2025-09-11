Masclisme
La trobada setmanal de les amigues és imprescindible. Totes estan d’acord que ajuntar-se una estona llarga, tan llarga com sigui possible, és més que beneficiosa. Parlar del temps, d’obvietats o de ximpleries, poc importa. El veritablement important és la relació que mantenen entre elles i, allò que més les motiva, l’intercanvi d’idees i sobretot la discussió.
Avui, tal com ho fan habitualment, comencen amb múltiples i disperses converses, fins que la Carme explica que a Itàlia, després d’un gran escàndol, han tancat un grup de Facebook anomenat Mia Moglie, que no vol dir altra cosa que la meva dona. Es veu que, en aquesta pàgina, prop de trenta-dos mil homes pujaven tota mena de fotografies de les seves parelles sense que elles ho sabessin. Les mostraven mentre dormien, quan prenien el sol a la platja o en situacions que pertanyien a la més estricta intimitat de la parella. Aquestes imatges les acompanyaven de comentaris com: “Tinc una esposa supersexi i catxonda... Divertiu-vos i digueu-me què en penseu. Ella desconeix les meves fantasies.” “Hi ha algú seriós a qui li agradaria parlar de la meva dona, sense que ella ho sàpiga?” Els comentaris masclistes de la resta no es feien esperar.
Quan tot plegat ha sortit a la llum i més d’una, a més de posar el crit al cel, ha arribat a demanar el divorci, ells s’han defensat dient que tot plegat era tan sols un joc, que ho feien per presumir i que les dones són unes exagerades. Com si exposar la seva dona i les seves intimitats no fos pitjor que taca d’oli sinó tot el contrari. El més greu és que un cop tancada aquesta pàgina de Facebook se n’han obert d’altres amb gran èxit a Telegram i WhatsApp.
La Berta ens explica que tot plegat li recorda un acudit de quan ella era jove, o sigui gairebé del Plistocè, i del qual circulaven múltiples versions. Una d’elles deia que: «Hi va haver un naufragi del qual tan sols es van salvar un senyor i la Claudia Schiffer. Al cap d’un temps ambdós acaben intimant. Després d’uns dies, ell li demana que durant una estona es vesteixi d’home i es digui Pep. Ella hi accedeix i aleshores ell li diu: “Pep! T’he d’explicar una cosa increïble! No ho endevinaries mai! Estic dormint amb la Claudia Shiffer!”»
L’Emi sentencia: “Del Plistocè a ara, sembla que no hem evolucionat pas gaire.”