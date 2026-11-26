Ho vull per a tothom
S’està bé dins de la cafeteria. Les vidrieres que l’envolten deixen veure el caminar lleuger dels transeünts. El grup d’amigues fa molt de temps que van decidir no parlar de política per evitar tota mena de discussions. Tot i així, quan de la taula de la vora els arriben veus de qui pensen donar el seu vot, la Berta aixeca la veu per dir que ella només recolzarà aquelles opcions que vetllin per l’educació i la sanitat públiques, defensin les pensions i els salaris dignes i facilitin l’accés a l’habitatge.
La Carme, foteta com sempre, exclama:
–Ja hi som. La més rica del grup. La que no s’està de res. La que viu en un xalet de la zona més exclusiva de la ciutat i té aparcat un Mercedes d’última generació al garatge. La que duu una bossa Louis Vuitton i sabates Prada autèntiques, res d’imitacions, només faltaria! Aquesta és la més esquerranosa de totes.
Els somriures de la resta d’amigues encoratgen la Carme, que acaba per preguntar a la Berta:
–De debò que es pot ser, alhora, tan pija i tan progre?
La Berta, que sempre s’ha caracteritzat per ser una de les més serioses i sensates del grup, no es mossega pas la llengua en respondre-li que a ella ja li agradaria ser de dretes. Seria fantàstic. Tindria butlla per a tot. No se li qüestionaria a cada moment si duu un abric així o aixà, ni si va a aquest restaurant o a aquell altre. Ni si té un pis o en té quatre. La dreta ho té tot permès.
La Carme no baixa del ruc i insisteix. No se sap ben bé si ho fa perquè ho pensa o perquè li vol tocar els nassos:
–Pensar com penses i viure com vius, no ho trobes incongruent?
La Berta no es talla ni un pèl i es dirigeix a la Carme amb contundència:
–Jo vull que tots els nens i joves puguin accedir a una educació de qualitat. Vull que tots, no només uns quants, puguem ser atesos per uns serveis mèdics com cal. Desitjo que la gent gran tingui una pensió decent i que els salaris dels treballadors els permetin viure amb dignitat. I també perquè vull que l’accés a l’habitatge no sigui un problema. Per això, creus que m’he de vestir amb parracs? M’he de calçar amb una sabata i una espardenya? Me n’he d’anar a viure davall del pont? En lloc de cotxe, m’he de desplaçar amb un carro i una mula?
I acaba la discussió dient:
–Això que tinc jo és el que vull per a tothom.