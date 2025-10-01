Primera dècada de l’Encontats
Els estudis mostren que el nivell de comprensió lectora dels alumnes de primària ha reculat els últims anys. Per això, qualsevol iniciativa que pretengui fomentar la lectura és, sens dubte, una bona notícia. I quan fa deu anys es va celebrar a Balaguer la primera edició de l’Encontats, la fira del conte i el llibre il·lustrat, tots sabíem que si s’organitzava i s’ideava bé tenia molt recorregut. Enguany ha arribat a la seva desena edició tot demostrant que és ja un esdeveniment consolidat. És genial que la ciutat s’impregni durant uns dies de contes, il·lustracions, espectacles, tallers i dibuixos per intentar seduir infants i joves, però també a les seves famílies. Alhora, un altre dels èxits de l’Encontats és que les escoles de Balaguer també participen en algunes activitats, un fet imprescindible si ens creiem que els centres educatius han de generar vincles amb la ciutat i amb els esdeveniments culturals que es produeixen fora de les aules. És una manera de crear comunitat i d’enfortir el teixit social. Perquè durant aquesta primera dècada han passat per la capital de la Noguera els millors il·lustradors i escriptors del país. Josep Vallverdú, Pilarín Bayés, Pep Molist, Lola Casas, Ramon Besora, Roser Capdevila o Carles Cano, entre d’altres, han transmès el seu talent i les seves històries als més petits. I aquesta cadena que uneix llibres, lectura, autors i lectors és fonamental si volem millorar els índexs de comprensió lectora. D’altra banda, en aquesta gran festa literària també hi podem trobar tallers i activitats formatives per als bibliotecaris. De fet, és important que ells disposin d’eines per ajudar els infants i adolescents a descobrir el gust per la lectura i que tinguin un llibre per recomanar a cada nen. Amb deu edicions ja a l’esquena, Balaguer ha de ser capaç, any rere any, de preservar una fira com aquesta que, evidentment, és un orgull per a la ciutat. Només si som capaços de transmetre el poder de la lectura podrem fer que, durant una estona, les pantalles quedin substituïdes per un llibre. Com va dir l’escriptor i crític literari George Steiner, “la lectura et permet entrar en mons diferents i adquirir coneixement sense haver d’abandonar la teva habitació”.