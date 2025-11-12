Reinvindicant cançons
Fa uns dies un amic em va descobrir Bubet, un projecte d’Aniol Riba. L’excantant d’Ovella Xao es dedica, amb molta destresa i simpatia, a capgirar cançons tradicionals catalanes amb uns ritmes molt més moderns i unes lletres que, sense perdre l’essència, són divertides i atractives per als més petits. Una de les que ha reinterpretat és La Masovera i espera que, ben aviat, famílies i infants la cantin així: “La Masovera se’n va al mercat, al costat de casa seva, ven verdures del seu hort, tot producte de la terra, i de proximitat, quilòmetre zero i qualitat. Ella no t’enreda. Tot producte de primera. A la primavera té cirera, a l’estiu ven nabius, a la tardor ven carabassó i a l’hivern coliflor.” Us recomano que el busqueu a Spotify i també escolteu les seves versions del Joan Petit, Paff o Marrameu. El cantant ha explicat en diferents entrevistes que no vol “substituir” les cançons originals, però que amb la seva proposta pretén actualitzar uns personatges o ritmes per adaptar-los al món actual. Ha modernitzat el Joan Petit i ara ja no balla: “El Joan Petit treballa dia i nit. Està avorrit i fa temps que ja no balla. Però quan sent aquest tumpa tumpa se li posen tots els pèls de punta… Mou el pit com si fos un mosquit, el canell com un camell, mou la cintura com un gos d’atura, mou el maluc com si fos un cuc.” Hi ha qui considerarà que potser no és una bona idea renovar les cançons tradicionals; però, si es fa amb gràcia i respecte, benvinguda sigui la proposta. És important que infants i adults puguem gaudir plegats de nous repertoris que ens ajudin a crear vincles entre diferents generacions. I, evidentment, una altra cosa que cal destacar és la llengua. En un context on el català sovint ha de lluitar per mantenir-se viu, sobretot en l’àmbit audiovisual, iniciatives com aquesta esdevenen, sens dubte, una eina més perquè els petits tinguin referents musicals i culturals en la nostra llengua. Bubet és una demostració que, amb esforç i predisposició, els infants poden tenir propostes de qualitat i creatives. Tots sabem que la cultura popular, quan es viu amb alegria i respecte, és una eina poderosa per construir comunitat i per mantenir presents les cançons de sempre.