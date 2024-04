Día de fiar en muchos pueblos

Creado: Actualizado:

La incidencia en el servicio de telefonía e internet ayer en buena parte del llano de Lleida dejó a bancos sin operar y muchos comercios sin poder cobrar ni el café a través de tarjetas de crédito o el propio móvil, por no hablar de las farmacias, que no podían entregar los medicamentos prescritos o las comisarías de Mossos de Mollerussa y Tàrrega, sin conexión con el resto. Y como ya son muy pocas las personas que llevan dinero en la cartera o el bolso, más de uno pidió que le fiaran el desayuno en las cafeterías. Protección Civil activó urgencias para aquellas personas que tuvieran algún problema y no podían conectar con policías locales o Mossos, pero resulta complicado activar un plan cuando ni el teléfono fijo funciona. Día complicado también para el teletrabajo...