Dia de fiar en molts pobles

La incidència en el servei de telefonia i internet ahir a bona part del pla de Lleida va deixar bancs sense operar i molts comerços sense poder cobrar ni el cafè a través de targetes de crèdit o el mateix mòbil, per no parlar de les farmàcies, que no podien entregar els medicaments prescrits o les comissaries de Mossos de Mollerussa i Tàrrega, sense connexió amb la resta. I com que ja són molt poques les persones que porten diners a la cartera o a la bossa, més d’un va demanar que li fiessin l’esmorzar a les cafeteries. Protecció Civil va activar urgències per a aquelles persones que tinguessin algun problema i no podien connectar amb policies locals o Mossos, però resulta complicat activar un pla quan ni el telèfon fix no funciona. Dia complicat també per al teletreball