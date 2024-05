La Paeria negocia utilitzar l'antic hotel de l'estació per allotjar usuaris del Pla Iglú

La Paeria vol utilitzar les instal·lacions de l’antic hotel ubicat a l’edifici de l’estació de trens per als usuaris del Pla Iglú, en el marc del nou model d’inclusió del govern municipal, segons ha pogut saber aquest diari. L’immoble és de titularitat de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries i l’ajuntament està negociant una possible cessió, a través d’una concessió administrativa, per poder destinar l’hotel a allotjar persones vulnerables, en una primera fase d’aplicació del model d’inclusió. El Pla Iglú s’activa durant els mesos més freds i ara s’ofereix al pavelló 3 de la Fira de Lleida.

L’hotel de l’estació, que en els seus últims temps es va denominar Rambla, va deixar de funcionar arran de les dures restriccions per culpa de la pandèmia a la primavera de l’any 2020, encara que a partir de llavors va ser activat com a allotjament per acollir temporers que tenien covid o bé eren contactes estrets d’encomanats. El 2021 va tancar definitivament després que l’empresa que el gestionava no aconseguís poder tirar endavant.En aquesta fase inicial del model d’inclusió, l’ajuntament ja va anunciar la intenció de convertir l’antiga escola Balàfia, en desús des d’aquest curs al traslladar-se els seus alumnes i els del col·legi Pinyana al nou centre Minerva, en un Hub Cívic que inclourà un espai residencial per a persones sense llar amb entre vint i vint-i-cinc places, no vinculades al Pla Iglú. Hi haurà també espais per poder ubicar serveis administratius i socials per al conjunt de la ciutadania i altres per allotjar trobades veïnals i tallers, a més de la denominada Casa Lila.El model d’inclusió preveu també oferir serveis per a persones vulnerables en altres edificis de la ciutat, com ara l’antic convent de les Josefines i l’antiga escola Cervantes, al Centre Històric.

Mòduls per a temporers a la partida Caparrella

L’allotjament per a temporers per l’estiu vinent ja està programat al pavelló 3 de la Fira de Lleida, però el govern municipal ja va anunciar la intenció d’habilitar dos costrucciones modulars en zones agràries per poder allotjar persones que arriben a Lleida per treballar en la campanya de recollida de fruita i aquest diari ha pogut saber que l’emplaçament escollit per ubicar el centre d’acolliment de temporers és la partida Caparrella. Així mateix, com va publicar aquest diari, la Paeria permetrà convertir edificacions agràries en desús de l’Horta en allotjaments per a aquest col·lectiu i ja en té registrades 119, i ara agricultors i ramaders podran incorporar-ne més a aquest catàleg per donar-li aquest o altres usos, com restauració o turisme rural.