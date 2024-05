La cultura de los candidatos

Creado: Actualizado:

Cada cual tiene la cultura que puede y quiere y el 12-M no se vota por el eruditismo, sino por la capacidad de gobernar, en este caso Catalunya. Pero una cosa es no saber por cuántos goles ganó el Lleida al Barça en Primera División, o no precisar si Lleida tiene 11, 12 o 13 comarcas porque la Cerdanya es leridana solo a medias y Aran no es propiamente una comarca, sino que tiene un órgano de gobierno autónomo, y otra, muy distinta, ignorar que Lluís Companys fue el último President de la Generalitat antes del franquismo, fusilado por este régimen dictatorial por cierto, o no conocer que en estos comicios se elige al 133 President de la institución catalana. En resumen, en el test de Lleida TV, si tuviéremos que poner nota a Elena Ferre, diríamos que no aprueba.