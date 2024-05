Defensem Lleida a Europa

Creado: Actualizado:

Tot just hem sortit d’unes eleccions catalanes i ja ens endinsem –en ple Aplec del Caragol– en unes eleccions europees que, a diferència del que es pensa molta gent, ens afecten molt i en les quals ens juguem molt. El Parlament Europeu pot semblar que queda molt lluny, però per contra és on es prenen les principals decisions pel que fa, per exemple, a la regulació del comerç, les importacions i les exportacions, les condicions laborals dels ciutadans o bé les polítiques agràries i de transició ecològica. Però, per què és important i transcendent defensar Catalunya –i, de retruc, Lleida i el nostre territori– a Europa? Perquè significa, ara més que mai, defensar la nostra pagesia votant en contra dels acords de lliure comerç amb països que no compleixen la normativa europea. I significa, a més i a diferència d’altres partits catalans que es vanten de defensors de la pagesia, fer-ho des de la coherència i la responsabilitat política. Perquè Esquerra Republicana el que diu a Catalunya, el que diu a la cara dels pagesos, també ho diu a Europa i també ho defensa a cada votació al Parlament Europeu. En aquest sentit, i en el marc de les principals propostes programàtiques de futur que presentem en aquests comicis, treballarem per regular les condicions i la qualitat dels productes d’importació a la Unió Europea perquè garanteixin la competència en igualtat normativa, perquè defensin els nostres agricultors i promoguin el desenvolupament sostenible, reduint les emissions de CO2 i impulsant la producció i la promoció del consum de proximitat. La revolta pagesa ha arribat per quedar-se, i la defensa dels drets dels nostres productors i productores, també. I si amb tot això –que tan de prop ens toca a la gent de Lleida– hi ha algú que encara pensa que és millor quedar-se a casa i que “votar a les europees no serveix de res”, també els volem explicar que és a Europa on es disposa de Fons Europeus per a tirar endavant grans inversions a les nostres ciutats i als nostres pobles. Ho hem vist aquesta darrera legislatura, però continuarem reclamant més fons i més recursos per a tirar endavant, per exemple, una transició ecològica justa, que no deixi sols els ajuntaments i aquelles persones o institucions que volen fer les coses bé. Però també treballarem per defensar Lleida i Catalunya a Europa amb la creació d’un Salari Mínim Europeu, per reduir el temps de treball. Des d’Esquerra Republicana apostem per la creació d’un fons comú per a l’establiment d’una renda bàsica universal europea. Posant –sempre i a tot arreu– les persones i el seu benestar al centre de totes les nostres polítiques. Hem defensat i defensarem el català, el dret a l’habitatge, la justícia econòmica i una democràcia més sòlida, així com la necessitat d’unes polítiques migratòries basades en un nou Pacte de Migració i Asil, perquè la UE deixi d’externalitzar la gestió de la migració als governs autoritaris. Perquè això va de la dignitat de les persones. Treballarem per establir el marc legal pel qual la Unió Europea garanteixi les condicions en què es pot exercir el dret a l’autodeterminació dels pobles que la componen, treballarem per l’Acord de Claredat europeu. Per tot això i molt més, aquest diumenge 9 de juny, cal defensar Catalunya i Lleida a Europa. Cal defensar els interessos de la nostra ciutadania i cal defensar els drets de tots i cadascun dels nostres veïns i veïnes. El nostre compromís polític és treballar perquè tothom pugui viure en aquest planeta amb llibertat i dignitat