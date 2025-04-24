SEGRE
Un juicio por violación en Lleida deriva en surrealismo con una uróloga preguntada por problemas auditivos

L’entrada a l’Audiència de Lleida, al Canyeret. - SEGRE

El juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial de Lleida a un acusado de violar y maltratar a su pareja adquirió tintes surrealistas cuando declaró como perito a petición de la defensa una especialista en urología, ya que el hombre negó la violación argumentando que sufre disfunción eréctil a causa de una patología en la próstata. 

Y es que la abogada le empezó preguntando sobre problemas auditivos de su cliente, sorprendiendo a todos los presentes en la sala de vistas, incluida la propia doctora, que además manifestó que no recordaba haber atendido al acusado. Entonces, la presidenta del tribunal inquirió a la letrada sobre por qué preguntaba por problemas auditivos a una uróloga, a lo que ella respondió que creía que podrían tener relación con los de la próstata.

