Cuando Lleida capital se convirtió en el primer municipio de toda España en vetar el uso del burka o velo integral islámico

Era un 8 de octubre del año 2010 cuando Lleida capital se convirtió en el primer municipio de todo el estado español en vetar el uso del burka o velo integral islámico en espacios o edificios públicos. La propuesta, del alcalde socialista Àngel Ros, contó con el apoyo de los ediles de CiU y PP, la abstención de ER C y el rechazo del único concejal de ICV, Ramon Camats. Los representantes de las asociaciones islámicas de la ciudad de aquel momento estuvieron divididos al valorar la nueva ordenanza. Watani se opuso radicalmente, mientras que Atlas la apoyó al considerar que el burka no forma parte de esta religión. Tres años más tarde y tras muchas discusiones, el Tribunal Supremo revocó la decisión. Veremos si los partidos han cambiado de opinión tras 15 años...