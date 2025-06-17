La relación de Alaska y el Aplec del Caragol de Lleida: una canción que es un himno y un regalo sorpresa

Creado: Actualizado:

La Colla Els Despenyats del Aplec del Caragol no podía desaprovechar la presencia de Fangoria en el Magnífic Fest. El himno de la peña es la canción de Alaska No sé qué me das y cuando suena (unas cuantas veces al día) todos los miembros de Els Despenyats se suben a una silla y fingen volar.

Este año, incluso pusieron una gran foto de Alaska presidiendo la fiesta. El Cap de Colla, Santi Salvador, hizo entrega a Olvido Gara de una camiseta de Els Despenyats y le explicó esta curiosa tradición. A juzgar por la gran sonrisa de Alaska, a la diva le hizo gracia saber que estaba vinculada al Aplec del Caragol sin ni ella saberlo.

Además, era su cumpleaños, así que hacerle un regalo sorpresa no pudo ser más acertado después de su exitoso paso por el festival leridano.