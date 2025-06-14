Fangoria pone Lleida a todo techno

La cuarta edición del Magnífic Fest de Lleida arrancó ayer a todo techno con los populares Alaska y Nacho Canut o, lo que es lo mismo, Fangoria, poniendo a bailar a las miles de personas que llenaron la primera jornada del festival. En plena gira Del Tingo al Tango a todo techno, la popular Alaska saltó al escenario embutida en un mono brilli-brilli color champán, secundada por un cuerpo de bailarines y por el siempre elegante y hierático Nacho Canut a los teclados.

Un “bona nit!” en catalán tras la primera canción y ya se puso a los fans en el bolsillo, añadiendo que “estamos encantados de estar aquí esta noche”.

Dos horas antes, aún de día, abrió el festival el joven trío barcelonés de pop electrónico liderado por la cantante Elena García, al que tomó el relevo la banda madrileña Ultraligera con su rock más alternativo y grunge. Tras los ritmos bailables de Fangoria, a partir de medianoche estaban previstas las actuaciones de Dorian y su indie-rock electrónico, el singular e inclasificable dúo catalán Ladilla Rusa y la cantante, bailarina y coreógrafa de La Roca del Vallès Ouineta con su pop ‘energético’.

La clausura de la primera noche del Magnífic Fest debía correr a cargo del joven grupo barcelonés Ypnosi, con el guitarrista leridano Mateu Alonso, ganador el año pasado del concurso Stellart. Duncan Dhu, con el veterano Mikel Erentxun al frente, y el navarro Mike Izal serán hoy dos de los principales reclamos de la jornada cumbre sabatina del Magnífic Fest, que también tendrá una amplia oferta diurna y gratuita en diversos puntos de Lleida con el Magnífic a la Ciutat (ver agenda).