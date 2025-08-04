Gerard Piqué, estrella de las fiestas de Sant Guim de Freixenet antes de visitar el Camp d'Esports de Lleida

Creado: Actualizado:

Gerard Piqué fue el sábado por la tarde al Camp d'Esports para presenciar el partido disputado por el Andorra, equipo del cual es presidente, contra el Europa para apoyar al Lleida CF, club al cual donaron la recaudación.

No vino a Lleida desde muy lejos, ya que la noche anterior participó activamente en la fiesta mayor de Sant Guim de Freixenet, en la Segarra, el pueblo de sus abuelos maternos, con el cual aparte de los vínculos familiares también tiene otros de carácter personal y económico.

Como no podía ser menos, se convirtió a la auténtica estrella de la fiesta, especialmente entre los jóvenes, que no pararon de pedirle que se hiciera fotos con ellos, hasta el punto que Piqué tuvo que pedir que también lo dejaran disfrutar con tranquilidad.