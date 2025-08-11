La estrella del Barça Aitana Bonmatí disfruta unos días de "la calma del Pirineo"

Creado: Actualizado:

De esta calma ha disfrutado unos días la jugadora del Barcelona de fútbol Aitana Bonmatí. La centrocampista nacida en Sant Pere de Ribes ha aprovechado sus vacaciones para visitar el Pirineo. Concretamente ha estado hospedada junto a un grupo de amigos en un hotel de Sorpe, en el municipio de Les Valls d'Àneu, desde donde ha hecho varias excursiones por la zona e incluso se ha bañado en el río, como ella misma ha dejado constancia en sus redes sociales en las que habla de “la calma de los Pirineos”.

Sus días de descanso siguieron después en Cadaqués, en la Costa Brava, aunque ayer mismo ya volvió a lo que podríamos llamar la vida real, puesto que no se quiso perder el partido del trofeo Joan Gamper que disputaron el Barça masculino y el Como 1907 italiano.