Pedro Sánchez, en Andorra... de vacaciones

Creado: Actualizado:

Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, pasan los últimos días de sus vacaciones en Andorra, según informaron este miércoles diversos medios. Al parecer, llegaron la noche del martes en coche, permanecerán en el Principat hasta mañana, se alojan en un lujoso hotel de Soldeu donde ya estuvieron el pasado año y practicarán ciclismo de montaña. Querían evitar que la visita trascendiera al público, pero no ha sido posible.

Limpieza inmediata

Por otra parte, en nuestra edición de ayer publicamos que la basura acumulada en la cubierta del apeadero de autobuses de la calle Saracíbar genera malos olores que provocan las quejas de los vecinos de los pisos que la rodean. Pues bien, a las pocas horas el ayuntamiento limpió el recinto.