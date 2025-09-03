Hoy estamos de aniversario: 43 años de la primera edición de SEGRE

Creado: Actualizado:

Tal día como hoy, pero de hace 43 años, salió a la calle la primera edición del diario SEGRE . Así que puede decirse que hemos llegado a la madurez, pero manteniendo intacta la vocación de servicio a todos nuestros lectores.

Una artista del ganchillo

La segunda edición del espacio “Lleida cuida”, que promueve los cuidados individuales y familiares y la prevención de violencias machistas, se ha desarrollado en el Secà de Sant Pere, y tenía como actividad principal la confección de un toldo hecho con ganchillo. Esta es una tradición que ha ido a menos con el paso de los años, pero que puede practicarse a cualquier edad. La prueba es que parte del toldo ha sido elaborado por una mujer de 93 años.