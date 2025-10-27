Sala Miguel Ángel Martín

Creado: Actualizado:

Esta semana se ha estrenado la primera sala de prensa en los juzgados del Canyeret, un servicio que había sido reivindicado reiteradamente por el periodista de esta casa Miguel Ángel Martín, fallecido en 2022. Sería bonito que la nueva sala llevara el nombre de este prestigioso redactor que recorrió cada día los edificios judiciales durante muchos años buscando informaciones que muchas veces publicó de forma exclusiva. Ojalá el Colegio de Periodistas haga suya esta propuesta y la haga llegar al juez decano.

Toros al año de la tragedia

Mientras miles de personas exigían el sábado por enésima vez la dimisión de Carlos Mazón por la tragedia de la dana, en la televisión valenciana retransmitían toros. Olé.