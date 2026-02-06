Feijóo, con su “Brifin”, digno sucesor de Mariano Rajoy

Creado: Actualizado:

Mariano Rajoy acuñó frases célebres como “es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde lo que quiere que sean los vecinos el alcalde", "somos sentimientos y tenemos seres humanos” o “cuanto peor mejor para todo el mundo y cuántoc peor para todo el mundo mejor. Mejor para mí su beneficio político”, entre muchísimos ejemplos que han quedado para la hemeroteca.

El también popular Alberto Núñez Feijóo se muestra a un digno sucesor y ha acumulado unas cuantas anécdotas, como cuándo dijo que en Cádiz había tanta luz que se le dilataban las pupilas cuando las pupilas se dilatan a la oscuridad.

Este miércoles Feijóo estaba de campaña electoral en Binèfar y en su intervención desde la compañía Fribin dijo mal el nombre de la empresa en 8 ocasiones y la renombró como “Brifin”.