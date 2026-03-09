Confluencia conflictiva en las dos manifestaciones del 8M en Lleida

Creado: Actualizado:

Como ya es tradicional, en Lleida hubo dos manifestaciones feministas con motivo del 8-M: la de la Marea Lila, que partió de Ricard Viñes y siguió por Rambla d'Aragó, avenida Catalunya y Blondel para acabar en Sant Joan, y la de la Coordinadora Feminista, que empezó al lado de Ricard Viñes, bajó por Prat de la Riba y concluyó en Francesc Macià. Cuando las participantes en la segunda habían llegado a este punto y estaban coreando consignas y cantaban ¡Ay, Carmela!, símbolo de resistencia, las de la primera accedían hacia Sant Joan por el Arc del Pont al compás del sonido atronador del grupo de batucada que amenizó todo su recorrido. Esto llevó a las que secundaban la convocatoria de la Coordinadora Feminista a gritar: “Això no és una festa, ens estan matant!”