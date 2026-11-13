La reina Rania de Jordania, reina de los turrones de Agramunt

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La revista ¡Hola!, considerada la biblia del papel couché, publicaba recientemente un reportaje sobre el viaje que ha hecho a Madrid la reina Rania de Jordania en el cual se le hacía un seguimiento casi en el minuto.

La estilosa monarca fue de compras y entró en una de las tiendas que Torrons Vicens tiene en el centro de la capital de España. La revista destaca que se trata de una firma de productos artesanales que fecha de 1775, por lo cual a nadie la extraña que Rania saliera con una bolsa llena de dulces de Agramunt.

Mejor promoción para Torrons Vicens y para toda la Indicación Geográfica Protegida, imposible. Nos alegramos por todos los maestros chocolateros y torronaires de esta localidad del Urgell que mantienen viva y con buena salud una tradición más que centenaria.