La Mediterrània té grans intèrprets. Els té en literatura, en música o en cinema. Persones que amb les seves creacions ens en transmeten la llum i el caràcter. Entre aquests noms, quan parlem de pintura, hi hem de destacar l’alguerès Manlio Masu, que ha fet de la Mediterrània el seu propi llenguatge, en obres d’una bellesa, d’una vitalitat i d’una sensualitat tant intenses com serenes, que han esdevingut una celebració de l’existència i un homenatge al paisatge en què s’afirma i es reconeix. Quan som a prop d’un quadre de Manlio Mansu, ens sentim més conscients de la nostra pròpia naturalesa, de l’origen i el sentit del que som, del nostre vincle decisiu amb l’art i amb la Mediterrània. Hi ha qui concep l’art des de la provocació i la transgressió. I hi ha qui, com Manlio Masu, fa de l’art una mà que ens acull, ens acompanya i ens convida a un aprofundiment en la percepció lúcida i en el goig estètic. A la pintura de Manlio Masu hi ha placidesa, assaboriment de l’instant en tota la joia que ens transmet des de la quietud del mar lliscant sota les clapes de núvols que accentuen la fondària dels blaus, abandonant el seu alè de llum damunt la sorra, les barques que hi reposen mentre el vent, ja lluny, empeny veles que es despleguen com si fossin flames blanques, l’encís dels cossos de les banyistes estesos a la platja mentre es deixen abraçar pel gest del Sol.. A Manlio Masu hi ha un amor autèntic per la gràcia, per la gentilesa.. Hi ha una cerca constant del que és sublim sense èmfasi, del que ens fa estimar existir. No podem explicar l’art a Sardenya i a la Mediterrània en els darrers cinquanta anys sense dedicar un capítol a Manlio Masu. Els seus colors sedosos s’han fet nostres, les seves pinzellades càlides ens esculpeixen la mirada. A la galeria Il Portico de Nuoro s’hi ha presentat l’obra més recent. En aquests ja gairebé noranta anys de vida fecunda, Manlio Masu ha excel·lit com a pintor però també com a mestre. És un referent com a home savi que ha transmès coneixements tècnics i la passió per la recerca de la bellesa i l’emoció. Quan contemplem des de Catalunya un quadre de Manlio Masu ens sentim a casa. Hi retrobem el que més estimem, el que més ens identifica i ens representa.