Els Girona en documental
Fa un parell de setmanes vaig assistir, molt ben acompanyat, amb centenars (sí, centenars!) de persones vingudes principalment del Segrià, Urgell, Pla d’Urgell, Noguera i fins i tot de terres segarrenques, pallareses i garriguenques, al visionat i presentació del documental Els Girona, la gran burgesia catalana del segle XIX, que tingué lloc al Castell del Remei, justament una finca que fou propietat de la família Girona i actualment del Celler Tomàs Cusiné. Cal dir, d’entrada, que el documental, dirigit, guionat i realitzat per Sergi Martí i Maltas i produït per Brutal Media amb la participació de La Xarxa de Comunicació Local i RTVE (sembla que TV3, la nostra, se n’ha abstingut), és una obra que sintetitza amb rigor històric i amb una clara intencionalitat pedagògica la trajectòria de la transformació econòmica, social i cultural que la família Girona, amb arrels a Tàrrega, liderà al llarg del segle XIX i inicis del XX. Però sobretot cal tenir present que el documental ha estat possible gràcies al treball previ d’investigació de la doctora en història, la bell-lloquina Lluïsa Pla i Toldrà (l’alumna que tot professor voldria tenir a la seua aula), editat per Pagès amb el mateix títol de la filmació. Si hom ha llegit la tesi de la Dra. Pla, s’adonarà que el documental no deixa de ser un esquer per endinsar-se en la història completa d’aquests pròcers.
Sort en tenim que gràcies a aquests treballs de recerca i divulgació, podem rebatre els qui encara menyspreen i ridiculitzen l’existència de la burgesia catalana. La revolució industrial a Espanya la fa gent com els Girona i des de Catalunya. La seua capitalització no és fruit de l’especulació, de la corrupció o del negoci d’esclaus. Aquesta gent inverteix per innovar, transformar, modernitzar i internacionalitzar. ¿Quants capitalistes, sense l’assistència de l’Estat, s’han jugat els calés per construir un canal, línies de ferrocarril, la seu de la UB i alhora crear institucions financeres? Les quatre generacions dels Girona que varen capitanejar la modernització del país tenien, avant la lettre, això de què tant es parla en els màsters empresarials: missió, visió i valors. Sincerament, qui visualitzi (a YouTube no hi manca) el documental i llegeix el llibre de la Lluïsa Pla se sentirà una mica més orgullós de ser beneficiari d’aquest immens patrimoni.