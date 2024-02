Lo mismo de cada año

Creado: Actualizado:

Ya estamos en plena vorágine del Benidorm Fest, esta previa que ha de decidir quién representará a RTVE en el próximo festival de Eurovisión, en este caso en Malmö el próximo mes de mayo. La primera semifinal este pasado martes no tuvo una audiencia para tirar cohetes. Es normal. Comenzó a las once de la noche y no acabó hasta pasada la una de la madrugada, lo que, tratándose de un día laborable, es una barbaridad. Y el Benidorm Fest tampoco arrastra a nadie más que a los “eurofans” que tienen su hábitat natural en las redes sociales. Ahí sí que hay movimiento; en otros escenarios, no. Se han clasificado para la final del sábado, Nebulossa, Angy Fernández, Miss Caffeina y Sofia Coll, que suelta dos frases en catalán en la letra (en la otra semifinal, la de hoy, Roger Padrós presenta una canción, El temps, cien por cien en catalán. Veremos). Por lo demás, constatar que importa más la coreografía que el tema en sí y que no coinciden, para nada, los criterios del jurado de expertos, los votos del público y los de ese ente intangible y etéreo que es el voto demoscópico. Todo un misterio.